"Ингосстрах" отметил снижение количества ДТП с участием пассажирского транспорта

Москва, 7 апреля. По итогам 2020 года общая сумма выплат СПАО "Ингосстрах" в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) составила 174,9 млн рублей. Это сопоставимо с объемом выплат за 2019 год (177,5 млн рублей).

"Всего с начала 2020 года от потерпевших получено более 550 заявлений о выплате возмещения, все случаи были урегулированы до 1 января 2021 года, – комментирует начальник управления урегулирования убытков страхования специальных рисков СПАО "Ингосстрах" Алексей Касатиков. – Количество ДТП с участием пассажирского транспорта наших страхователей в прошлом году в целом значительно уменьшилось: зафиксировано 314 ДТП против 600 годом ранее. Также уменьшилось количество крупных выплат по сложным ДТП с большим количеством пострадавших пассажиров. В 2019 года было 20 выплат, которые превышали 5 млн рублей, тогда как в 2020 году таких выплат было 13. Вместе с тем, следует отметить значительное увеличение размера средней выплаты по каждой претензии потерпевших. Так в 2020 году средняя выплата составила 317 тыс. рублей, тогда как в 2019 году – 160 тыс. рублей".

Крупнейшие выплаты "Ингосстраха" в рамках ОСГОП в 2020 году были произведены в связи с ДТП, которое произошло на автодороге Р-256 в Новосибирской области 26.12.2020. В условиях плохой видимости пассажирский автобус ПАЗ 32054 столкнулся с автоцистерной, в результате чего пострадало 8 пассажиров. Общая сумма выплат в связи с этим страховым случаем превысила 7 млн рублей.

Другое серьезное ДТП произошло 9.02.2020 на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск: в результате столкновения междугороднего пассажирского автобуса с грузовым автомобилем пострадало 42 пассажира. Общая сумма выплат "Ингосстраха" по этому страховому случаю превысила 6,3 млн рублей.

Напомним, что обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами регламентируется федеральным законодательством. Федеральный закон №67-ФЗ от 14.06.2012 г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" вступил в силу 1 января 2013 года.

ОСГОП позволяет компенсировать ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажиров в результате аварии. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством составляют не менее чем (конкретные страховые суммы определяются договором страхования) 2,025 млн рублей на случай гибели пассажира, не менее чем 2 млн рублей на случай причинения вреда здоровью пассажира и не менее чем 23 тыс. рублей на случай причинения вреда имуществу.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.​​​​​​