Спикер свердловского заксобрания провела рабочую встречу с Валерием Фадеевым

ТАСС, 8 апреля. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в Законодательном Собрании региона встретилась с делегацией Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Как рассказали в четверг в пресс-службе регионального парламента, в составе делегации - советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, заместитель начальника департамента Секретариата Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Куринов, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заместитель главного редактора журнала "Русский Репортер" Марина Ахмедова и пресс-секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Елена Чинкова. Во встрече принимала участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Людмила Бабушкина тепло приветствовала гостей Законодательного Собрания Свердловской области и кратко рассказала о той работе, которую проводят законодатели региона по отстаиванию прав и законных интересов наших граждан", - сказано в сообщении.

Председатель регионального парламента отметила, что в Свердловской области сложилось активное гражданское общество, представители которого участвуют в обсуждении основных законопроектов, которые вносятся в региональный парламент. Людмила Бабушкина также высоко оценила взаимодействие Законодательного Собрания с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой в деле защиты прав граждан. Ежегодно областной омбудсмен представляет депутатам отчет о своей деятельности, в котором обозначает проблемные вопросы, решение которых зависит, в том числе, от народных избранников.

Людмила Бабушкина и Валерий Фадеев обсудили актуальные вопросы развития гражданского общества, защиты прав человека.