"Ингосстрах": в 2020 году спрос на покупку квартир среди россиян вырос на 78%

Москва, 8 августа. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на приобретение жилой недвижимости. Основой для исследования стал опрос экспертов в области недвижимости, а также опрос жителей городов трех восточных федеральных округов с населением более 100 тыс. человек. Всего в исследовании приняли участие 6 600 респондентов.
Прошедший 2020 год был отмечен возросшим интересом граждан к приобретению квартир. Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жилье в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%. На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей.
В январе – феврале 2021 года рост спроса стал более умеренным. Тем не менее, в феврале число граждан, намеренных решить жилищный вопрос в ближайшие месяцы, оказалось на 28% выше, чем год назад. В значительной степени спрос на квартиры подогревается притоком потенциальных мигрантов, которые хотели бы перебраться в европейскую часть России из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
По данным исследования, 8% семей из Уральского федерального округа рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать её как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 5%, в Дальневосточном – 7%. Жители этих округов формируют значительную часть спроса на недвижимость во многих городах европейской части России.
Города, где мигранты из восточных федеральных округов России формируют наибольшую долю спроса на квартиры:
|
№
|
Город
|
Доля мигрантов из Зауралья в общем спросе на недвижимость
|
1
|
Анапа
|
31%
|
2
|
Новороссийск
|
26%
|
3
|
Геленджик
|
25%
|
4
|
Калининград
|
25%
|
5
|
Сочи
|
22%
|
6
|
Краснодар
|
17%
|
7
|
Пермь
|
14%
|
8
|
Евпатория
|
14%
|
9
|
Санкт-Петербург
|
14%
|
10
|
Севастополь
|
12%
|
11
|
Ялта
|
11%
|
12
|
Феодосия
|
11%
|
13
|
Таганрог
|
10%
|
14
|
Киров
|
8%
|
15
|
Керчь
|
8%
|
16
|
Стерлитамак
|
7%
|
17
|
Симферополь
|
6%
|
18
|
Белгород
|
6%
|
19
|
Уфа
|
6%
|
20
|
Москва
|
6%
|
21
|
Оренбург
|
6%
|
22
|
Казань
|
6%
|
23
|
Химки
|
5%
|
24
|
Ростов-на-Дону
|
5%
Для жителей из трех восточных федеральных округов наиболее предпочтительные города для приобретения квартир в европейской части России – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапа, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань.
Доля городов европейской части России в общем спросе мигрантов из трех восточных федеральных округов на приобретение квартир:
|
1
|
Москва
|
17,5%
|
32
|
Балашиха
|
0,6%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
9,8%
|
33
|
Подольск
|
0,5%
|
3
|
Краснодар
|
8,8%
|
34
|
Ульяновск
|
0,5%
|
4
|
Сочи
|
8,1%
|
35
|
Феодосия
|
0,5%
|
5
|
Анапа
|
7,1%
|
36
|
Иваново
|
0,4%
|
6
|
Калининград
|
5,2%
|
37
|
Чебоксары
|
0,4%
|
7
|
Пермь
|
4,9%
|
38
|
Тольятти
|
0,4%
|
8
|
Геленджик
|
3,6%
|
39
|
Рязань
|
0,4%
|
9
|
Новороссийск
|
2,8%
|
40
|
Брянск
|
0,4%
|
10
|
Казань
|
2,0%
|
41
|
Стерлитамак
|
0,4%
|
11
|
Севастополь
|
2,0%
|
42
|
Пенза
|
0,4%
|
12
|
Воронеж
|
2,0%
|
43
|
Смоленск
|
0,3%
|
13
|
Уфа
|
1,6%
|
44
|
Владимир
|
0,3%
|
14
|
Ростов-на-Дону
|
1,3%
|
45
|
Керчь
|
0,3%
|
15
|
Самара
|
1,2%
|
46
|
Калуга
|
0,3%
|
16
|
Киров
|
1,2%
|
47
|
Тверь
|
0,3%
|
17
|
Йошкар-Ола
|
1,2%
|
48
|
Липецк
|
0,3%
|
18
|
Оренбург
|
1,1%
|
49
|
Курск
|
0,3%
|
19
|
Белгород
|
1,1%
|
50
|
Орёл
|
0,3%
|
20
|
Ялта
|
0,9%
|
51
|
Волжский
|
0,3%
|
21
|
Нижний Новгород
|
0,9%
|
52
|
Кострома
|
0,2%
|
22
|
Евпатория
|
0,8%
|
53
|
Астрахань
|
0,2%
|
23
|
Химки
|
0,8%
|
54
|
Тамбов
|
0,2%
|
24
|
Симферополь
|
0,7%
|
55
|
Саранск
|
0,2%
|
25
|
Ставрополь
|
0,7%
|
56
|
Набережные Челны
|
0,2%
|
26
|
Саратов
|
0,7%
|
57
|
Петрозаводск
|
0,1%
|
27
|
Ярославль
|
0,6%
|
58
|
Вологда
|
0,1%
|
28
|
Таганрог
|
0,6%
|
59
|
Архангельск
|
0,1%
|
29
|
Тула
|
0,6%
|
60
|
Мурманск
|
0,1%
|
30
|
Ижевск
|
0,6%
|
61
|
Череповец
|
0,1%
|
31
|
Волгоград
|
0,6%
Основу спроса на квартиры в европейской части России формируют потенциальные переселенцы, желающие перебраться в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, приморские города Краснодарского края, а также в Калининград.
ТОП 20 городов по привлекательности для потенциальных переселенцев из трех восточных федеральных округов:
|
№
|
Дальневосточный ФО
|
Сибирский ФО
|
Уральский ФО
|
1
|
Москва
|
16,0%
|
Москва
|
21,2%
|
Москва
|
15,3%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
12,2%
|
Краснодар
|
10,1%
|
Пермь
|
12,3%
|
3
|
Краснодар
|
11,1%
|
Сочи
|
9,9%
|
Санкт-Петербург
|
8,6%
|
4
|
Калининград
|
7,9%
|
Санкт-Петербург
|
9,6%
|
Сочи
|
7,9%
|
5
|
Анапа
|
7,4%
|
Анапа
|
8,6%
|
Краснодар
|
6,3%
|
6
|
Сочи
|
6,0%
|
Калининград
|
6,6%
|
Анапа
|
5,8%
|
7
|
Воронеж
|
3,6%
|
Геленджик
|
4,0%
|
Уфа
|
3,6%
|
8
|
Геленджик
|
3,4%
|
Новороссийск
|
3,4%
|
Казань
|
3,4%
|
9
|
Новороссийск
|
3,3%
|
Севастополь
|
2,4%
|
Геленджик
|
3,3%
|
10
|
Ростов-на-Дону
|
1,8%
|
Воронеж
|
1,5%
|
Оренбург
|
2,2%
|
11
|
Севастополь
|
1,7%
|
Ростов-на-Дону
|
1,3%
|
Калининград
|
2,1%
|
12
|
Белгород
|
1,6%
|
Киров
|
1,2%
|
Новороссийск
|
2,0%
|
13
|
Казань
|
1,4%
|
Казань
|
1,1%
|
Севастополь
|
1,9%
|
14
|
Нижний Новгород
|
1,2%
|
Ялта
|
1,1%
|
Самара
|
1,9%
|
15
|
Таганрог
|
1,1%
|
Тула
|
1,0%
|
Киров
|
1,7%
|
16
|
Самара
|
1,0%
|
Нижний Новгород
|
0,8%
|
Воронеж
|
1,4%
|
17
|
Ставрополь
|
0,9%
|
Химки
|
0,8%
|
Ижевск
|
1,2%
|
18
|
Саратов
|
0,9%
|
Самара
|
0,8%
|
Ялта
|
1,0%
|
19
|
Подольск
|
0,8%
|
Евпатория
|
0,8%
|
Белгород
|
1,0%
|
20
|
Ярославль
|
0,8%
|
Симферополь
|
0,8%
|
Евпатория
|
0,9%
Важно отметить, что в значительной степени при переселении в европейскую часть страны граждане ориентируются на приобретение недвижимости за счет собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом мигранты из трех восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение.
"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры повлияли как на экономическую ситуацию, так и на жизненный уклад людей. В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удаленный формат работы, что на фоне кризиса еще раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты, а спрос на страхование недвижимости продолжит расти", – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.
СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.
"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.