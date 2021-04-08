"Ингосстрах": в 2020 году спрос на покупку квартир среди россиян вырос на 78%

Москва, 8 августа. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на приобретение жилой недвижимости. Основой для исследования стал опрос экспертов в области недвижимости, а также опрос жителей городов трех восточных федеральных округов с населением более 100 тыс. человек. Всего в исследовании приняли участие 6 600 респондентов.

Прошедший 2020 год был отмечен возросшим интересом граждан к приобретению квартир. Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жилье в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%. На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей.

В январе – феврале 2021 года рост спроса стал более умеренным. Тем не менее, в феврале число граждан, намеренных решить жилищный вопрос в ближайшие месяцы, оказалось на 28% выше, чем год назад. В значительной степени спрос на квартиры подогревается притоком потенциальных мигрантов, которые хотели бы перебраться в европейскую часть России из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По данным исследования, 8% семей из Уральского федерального округа рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать её как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 5%, в Дальневосточном – 7%. Жители этих округов формируют значительную часть спроса на недвижимость во многих городах европейской части России.

Города, где мигранты из восточных федеральных округов России формируют наибольшую долю спроса на квартиры:

№ Город Доля мигрантов из Зауралья в общем спросе на недвижимость 1 Анапа 31% 2 Новороссийск 26% 3 Геленджик 25% 4 Калининград 25% 5 Сочи 22% 6 Краснодар 17% 7 Пермь 14% 8 Евпатория 14% 9 Санкт-Петербург 14% 10 Севастополь 12% 11 Ялта 11% 12 Феодосия 11% 13 Таганрог 10% 14 Киров 8% 15 Керчь 8% 16 Стерлитамак 7% 17 Симферополь 6% 18 Белгород 6% 19 Уфа 6% 20 Москва 6% 21 Оренбург 6% 22 Казань 6% 23 Химки 5% 24 Ростов-на-Дону 5%

Для жителей из трех восточных федеральных округов наиболее предпочтительные города для приобретения квартир в европейской части России – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапа, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань.

Доля городов европейской части России в общем спросе мигрантов из трех восточных федеральных округов на приобретение квартир:

1 Москва 17,5% 32 Балашиха 0,6% 2 Санкт-Петербург 9,8% 33 Подольск 0,5% 3 Краснодар 8,8% 34 Ульяновск 0,5% 4 Сочи 8,1% 35 Феодосия 0,5% 5 Анапа 7,1% 36 Иваново 0,4% 6 Калининград 5,2% 37 Чебоксары 0,4% 7 Пермь 4,9% 38 Тольятти 0,4% 8 Геленджик 3,6% 39 Рязань 0,4% 9 Новороссийск 2,8% 40 Брянск 0,4% 10 Казань 2,0% 41 Стерлитамак 0,4% 11 Севастополь 2,0% 42 Пенза 0,4% 12 Воронеж 2,0% 43 Смоленск 0,3% 13 Уфа 1,6% 44 Владимир 0,3% 14 Ростов-на-Дону 1,3% 45 Керчь 0,3% 15 Самара 1,2% 46 Калуга 0,3% 16 Киров 1,2% 47 Тверь 0,3% 17 Йошкар-Ола 1,2% 48 Липецк 0,3% 18 Оренбург 1,1% 49 Курск 0,3% 19 Белгород 1,1% 50 Орёл 0,3% 20 Ялта 0,9% 51 Волжский 0,3% 21 Нижний Новгород 0,9% 52 Кострома 0,2% 22 Евпатория 0,8% 53 Астрахань 0,2% 23 Химки 0,8% 54 Тамбов 0,2% 24 Симферополь 0,7% 55 Саранск 0,2% 25 Ставрополь 0,7% 56 Набережные Челны 0,2% 26 Саратов 0,7% 57 Петрозаводск 0,1% 27 Ярославль 0,6% 58 Вологда 0,1% 28 Таганрог 0,6% 59 Архангельск 0,1% 29 Тула 0,6% 60 Мурманск 0,1% 30 Ижевск 0,6% 61 Череповец 0,1% 31 Волгоград 0,6%

Основу спроса на квартиры в европейской части России формируют потенциальные переселенцы, желающие перебраться в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, приморские города Краснодарского края, а также в Калининград.

ТОП 20 городов по привлекательности для потенциальных переселенцев из трех восточных федеральных округов:

№ Дальневосточный ФО Сибирский ФО Уральский ФО 1 Москва 16,0% Москва 21,2% Москва 15,3% 2 Санкт-Петербург 12,2% Краснодар 10,1% Пермь 12,3% 3 Краснодар 11,1% Сочи 9,9% Санкт-Петербург 8,6% 4 Калининград 7,9% Санкт-Петербург 9,6% Сочи 7,9% 5 Анапа 7,4% Анапа 8,6% Краснодар 6,3% 6 Сочи 6,0% Калининград 6,6% Анапа 5,8% 7 Воронеж 3,6% Геленджик 4,0% Уфа 3,6% 8 Геленджик 3,4% Новороссийск 3,4% Казань 3,4% 9 Новороссийск 3,3% Севастополь 2,4% Геленджик 3,3% 10 Ростов-на-Дону 1,8% Воронеж 1,5% Оренбург 2,2% 11 Севастополь 1,7% Ростов-на-Дону 1,3% Калининград 2,1% 12 Белгород 1,6% Киров 1,2% Новороссийск 2,0% 13 Казань 1,4% Казань 1,1% Севастополь 1,9% 14 Нижний Новгород 1,2% Ялта 1,1% Самара 1,9% 15 Таганрог 1,1% Тула 1,0% Киров 1,7% 16 Самара 1,0% Нижний Новгород 0,8% Воронеж 1,4% 17 Ставрополь 0,9% Химки 0,8% Ижевск 1,2% 18 Саратов 0,9% Самара 0,8% Ялта 1,0% 19 Подольск 0,8% Евпатория 0,8% Белгород 1,0% 20 Ярославль 0,8% Симферополь 0,8% Евпатория 0,9%

Важно отметить, что в значительной степени при переселении в европейскую часть страны граждане ориентируются на приобретение недвижимости за счет собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом мигранты из трех восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры повлияли как на экономическую ситуацию, так и на жизненный уклад людей. В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удаленный формат работы, что на фоне кризиса еще раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты, а спрос на страхование недвижимости продолжит расти", – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.