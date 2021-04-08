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"Ингосстрах": в 2020 году спрос на покупку квартир среди россиян вырос на 78%

На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей

Москва, 8 августа. Компания "Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ проанализировали спрос россиян на приобретение жилой недвижимости. Основой для исследования стал опрос экспертов в области недвижимости, а также опрос жителей городов трех восточных федеральных округов с населением более 100 тыс. человек. Всего в исследовании приняли участие 6 600 респондентов.

Прошедший 2020 год был отмечен возросшим интересом граждан к приобретению квартир. Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жилье в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%. На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей.

В январе – феврале 2021 года рост спроса стал более умеренным. Тем не менее, в феврале число граждан, намеренных решить жилищный вопрос в ближайшие месяцы, оказалось на 28% выше, чем год назад. В значительной степени спрос на квартиры подогревается притоком потенциальных мигрантов, которые хотели бы перебраться в европейскую часть России из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По данным исследования, 8% семей из Уральского федерального округа рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать её как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 5%, в Дальневосточном – 7%. Жители этих округов формируют значительную часть спроса на недвижимость во многих городах европейской части России.

Города, где мигранты из восточных федеральных округов России формируют наибольшую долю спроса на квартиры:

Город

Доля мигрантов из Зауралья в общем спросе на недвижимость

1

Анапа

31%

2

Новороссийск

26%

3

Геленджик

25%

4

Калининград

25%

5

Сочи

22%

6

Краснодар

17%

7

Пермь

14%

8

Евпатория

14%

9

Санкт-Петербург

14%

10

Севастополь

12%

11

Ялта

11%

12

Феодосия

11%

13

Таганрог

10%

14

Киров

8%

15

Керчь

8%

16

Стерлитамак

7%

17

Симферополь

6%

18

Белгород

6%

19

Уфа

6%

20

Москва

6%

21

Оренбург

6%

22

Казань

6%

23

Химки

5%

24

Ростов-на-Дону

5%

 

Для жителей из трех восточных федеральных округов наиболее предпочтительные города для приобретения квартир в европейской части России – это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапа, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань.

Доля городов европейской части России в общем спросе мигрантов из трех восточных федеральных округов на приобретение квартир:

1

Москва

17,5%

32

Балашиха

0,6%

2

Санкт-Петербург

9,8%

33

Подольск

0,5%

3

Краснодар

8,8%

34

Ульяновск

0,5%

4

Сочи

8,1%

35

Феодосия

0,5%

5

Анапа

7,1%

36

Иваново

0,4%

6

Калининград

5,2%

37

Чебоксары

0,4%

7

Пермь

4,9%

38

Тольятти

0,4%

8

Геленджик

3,6%

39

Рязань

0,4%

9

Новороссийск

2,8%

40

Брянск

0,4%

10

Казань

2,0%

41

Стерлитамак

0,4%

11

Севастополь

2,0%

42

Пенза

0,4%

12

Воронеж

2,0%

43

Смоленск

0,3%

13

Уфа

1,6%

44

Владимир

0,3%

14

Ростов-на-Дону

1,3%

45

Керчь

0,3%

15

Самара

1,2%

46

Калуга

0,3%

16

Киров

1,2%

47

Тверь

0,3%

17

Йошкар-Ола

1,2%

48

Липецк

0,3%

18

Оренбург

1,1%

49

Курск

0,3%

19

Белгород

1,1%

50

Орёл

0,3%

20

Ялта

0,9%

51

Волжский

0,3%

21

Нижний Новгород

0,9%

52

Кострома

0,2%

22

Евпатория

0,8%

53

Астрахань

0,2%

23

Химки

0,8%

54

Тамбов

0,2%

24

Симферополь

0,7%

55

Саранск

0,2%

25

Ставрополь

0,7%

56

Набережные Челны

0,2%

26

Саратов

0,7%

57

Петрозаводск

0,1%

27

Ярославль

0,6%

58

Вологда

0,1%

28

Таганрог

0,6%

59

Архангельск

0,1%

29

Тула

0,6%

60

Мурманск

0,1%

30

Ижевск

0,6%

61

Череповец

0,1%

31

Волгоград

0,6%

      

 

Основу спроса на квартиры в европейской части России формируют потенциальные переселенцы, желающие перебраться в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, приморские города Краснодарского края, а также в Калининград.

ТОП 20 городов по привлекательности для потенциальных переселенцев из трех восточных федеральных округов:

Дальневосточный ФО

Сибирский ФО

Уральский ФО

1

Москва

16,0%

Москва

21,2%

Москва

15,3%

2

Санкт-Петербург

12,2%

Краснодар

10,1%

Пермь

12,3%

3

Краснодар

11,1%

Сочи

9,9%

Санкт-Петербург

8,6%

4

Калининград

7,9%

Санкт-Петербург

9,6%

Сочи

7,9%

5

Анапа

7,4%

Анапа

8,6%

Краснодар

6,3%

6

Сочи

6,0%

Калининград

6,6%

Анапа

5,8%

7

Воронеж

3,6%

Геленджик

4,0%

Уфа

3,6%

8

Геленджик

3,4%

Новороссийск

3,4%

Казань

3,4%

9

Новороссийск

3,3%

Севастополь

2,4%

Геленджик

3,3%

10

Ростов-на-Дону

1,8%

Воронеж

1,5%

Оренбург

2,2%

11

Севастополь

1,7%

Ростов-на-Дону

1,3%

Калининград

2,1%

12

Белгород

1,6%

Киров

1,2%

Новороссийск

2,0%

13

Казань

1,4%

Казань

1,1%

Севастополь

1,9%

14

Нижний Новгород

1,2%

Ялта

1,1%

Самара

1,9%

15

Таганрог

1,1%

Тула

1,0%

Киров

1,7%

16

Самара

1,0%

Нижний Новгород

0,8%

Воронеж

1,4%

17

Ставрополь

0,9%

Химки

0,8%

Ижевск

1,2%

18

Саратов

0,9%

Самара

0,8%

Ялта

1,0%

19

Подольск

0,8%

Евпатория

0,8%

Белгород

1,0%

20

Ярославль

0,8%

Симферополь

0,8%

Евпатория

0,9%

Важно отметить, что в значительной степени при переселении в европейскую часть страны граждане ориентируются на приобретение недвижимости за счет собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом мигранты из трех восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры повлияли как на экономическую ситуацию, так и на жизненный уклад людей. В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удаленный формат работы, что на фоне кризиса еще раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты, а спрос на страхование недвижимости продолжит расти", – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

 

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