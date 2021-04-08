В работе КЭФ примут участие представители порядка 30 государств

Москва, 8 апреля. Красноярский экономический форум (6+) подтверждает статус международной деловой дискуссионной площадки. Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин, в этом году участниками дискуссионных площадок форума станут представители порядка 30 стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

Также в пресс-конференции, посвященной подготовке КЭФ-2021 "Экономика и пандемия: российский взгляд", приняли участие генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко и руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов.

Как отметил Сергей Верещагин, КЭФ входит в пятерку российских форумов, которые проходят при поддержке Правительства РФ. В этом году кризис дал возможность организовать форум в новом комбинированном онлайн и офлайн формате, что позволило привлечь широкий круг экспертов российского и международного уровня. Так, на сегодняшний день свое участие подтвердили участие около 80 зарубежных экспертов из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР и других стран. Ожидается участие представителей более 40 международных деловых и общественных организаций, бизнес компаний.

"Основной вопрос, на который предстоит ответить участникам форума, связан с поиском решений эффективного преодоления последствий кризиса и адаптации национальной экономики под современные вызовы. Эта тема касается не только России, но и всего "постковидного" мира". Помимо экономической, на форуме будет и социальная повестка, посвященная экологии и человеку", - пояснил Сергей Верещагин.

"Наша задача – привлечь к обсуждению повестки, которая актуальна для Красноярского края, Сибири и России, выдающихся экспертов российского и международного уровня. В этом году будут помимо Красноярска студии будут работать Москве, Берлине и Сингапуре благодаря поддержке Торговых представительств России", – рассказал Сергей Ладыженко. – Таким образом эксперты международного уровня подключатся к обсуждению повестки нашего форума. Это инновационный формат, мы надеемся, то он хорошо себя покажет и будет активно использоваться далее во всей стране".

В рамках деловой программы форума в этом году запланировано проведение мероприятий по восьми ключевым трекам: "Стратегия развития Экономики России 2035", "Инвестиции в будущее и настоящее РФ", "Новые компетенции и кадры", "Цифровизация и новые технологии", "Экология и человек в постпандемическом мире", "Промышленность и передовые производственные технологии", "Пространственное развитие", "Ресурсы и энергетика". По данным направлениям пройдут круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги.

Также пройдет ставшее для КЭФ традиционным роуд-шоу инвестиционных проектов Енисейской Сибири, где руководители ведущих российских компаний презентуют планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив.

Одной из непременных составляющих КЭФ является Молодежная площадка "Поколение-2030", в этом году она пройдёт 12-13 апреля. Заявленная тема – "Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса". Гостями "Поколения-2030" станут более тысячи молодых IT-специалистов, дизайнеров, аналитиков, управленцев и активистов из разных регионов России, объединенных идеей развития цифрового пространства.

"После серьезного конкурсного отбора определен 21 "лидер" молодежной площадки. Молодые люди уже прибыли в Красноярск и начали работу на форсайт-сессии. Они разрабатывают проекты и сформулируют предложения, способствующие технологическому развитию страны в сфере экономики, образования и градостроительства, которые презентуют в рамках КЭФ", – сообщил Денис Антонов.

Традиционными для КЭФ являются мероприятия-спутники – события культурной, образовательной и спортивной программы форума. 12-16 апреля на площадках СФУ, который выступает соорганизатором форума и интеллектуальным партнером, пройдёт лекторий "Большая наука — красноярцам" с участием четырнадцати российских и зарубежных учёных из ведущих университетов и научных лабораторий мирового уровня.

В рамках культурной программы форума 14 апреля пройдет концерт, завершающий VIII Транссибирский Арт-Фестиваль. В краевой филармонии выступит певица Fantine совместно со всемирно известным джазовым Квинтетом Игоря Бутмана.

15 апреля в эко-парке "Гремячая грива" состоится традиционный благотворительный забег "Добрая пятёрка". Вся сумма, собранная от регистрационных взносов, будет переведена в благотворительный фонд "Счастливые дети".

16 апреля на сцене Конгресс-Холла СФУ впервые пройдёт открытый Кубок КВН Енисейской Сибири. За право стать первыми обладателями кубка будут бороться чемпионы и участники Высшей лиги КВН.

Напомним, в этом году главное деловое событие региона пройдет с 12 по 16 апреля на площадке Сибирского федерального университета. В эти дни состоится порядка 80 мероприятий, участие в которых примут более 5 тыс. человек.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертным сообществом. В предыдущие годы на площадках КЭФ презентовались знаковые для Красноярского края и страны проекты – развитие Нижнего Приангарья, освоение нефтеносных провинций Эвенкии, проведение всемирной Универсиады-2019, реализация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

ТАСС – Стратегический информационный партнер.