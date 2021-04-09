Инвестиции ММК в экологию в 2020 году превысили 7 млрд рублей

ТАСС, 9 апреля. В 2020 году затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность составили более 7 млрд рублей, из них свыше 4 млрд рублей – инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Как сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", все инвестиции осуществлялись в соответствии с Экологической программой ММК, охватывающей все производственные процессы.

Комментируя серьезные вложения в природоохранную деятельность, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников подчеркнул, что сегодня экология – ключевой приоритет для Магнитогорского металлургического комбината. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, компания уделяет особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий. "Грязные производства в принципе не конкурентоспособны в XXI веке. При этом для металлургического предприятия это вопрос не только охраны окружающей среды, но и экономической эффективности. Не теряя в объемах выпускаемой продукции, за счет внедрения новых технологий мы получаем экологически безопасное и экономически эффективное производство", – приводят в управлении слова Рашникова.

В сообщении компании подчеркивается, что природоохранные инвестиции ММК доказывают свою эффективность. Так, реализация мероприятий экологической программы в 2020 году позволила снизить валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом (до 177,4 тыс. тонн), а удельные – на 4% (до 17,2 кг/тонну металлопродукции). Кроме того, в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов было использовано 1,91 млн тонн отходов производства, а на специализированных установках переработано 10,055 млн тонн отвальных шлаков.

В соответствии с Экологической программой ПАО "ММК" в 2020 году были выполнены 78 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по восьми мероприятиям работы продолжаются. В числе наиболее значимых природоохранных мероприятий года – строительство системы аспирации литейного двора доменной печи №2. Благодаря построенной аспирационной установке производительностью 850 тыс. кубометров в час выбросы пыли снизились на 250 т/год, а условия работы горновых значительно улучшились.

"Другое важное направление природоохранных инвестиций в минувшем году – установка систем пылеподавления на открытом и закрытом складах железорудного сырья в цехе подготовки аглошихты, а также системы пылеподавления на вагоноопрокидывателе и дробильном отделении углеподготовительного цеха", - сообщили в управлении.

Там также отметили реконструкцию системы водоотведения доломитового карьера в шламохранилище № 2. В рамках экологического проекта по откачке грунтовых вод со дна доломитового карьера в цехе "Рудник" введены в работу новый протяженный водоотвод и насосное оборудование мощностью 500 кубометров/час, которое постоянно перекачивает воду в шламохранилище №2, представляющее собой техногенное месторождение. Теперь вода со дна доломитового карьера используется горно-обогатительным производством. Тем самым доломитовый карьер был полностью избавлен от возможных затоплений, а главное – удалось решить многолетнюю экологическую проблему и прекратить сброс воды со дна доломитового карьера в местные реки.

Помимо этого, в 2020 году продолжилось строительство новых природоохранных сооружений в рамках строящихся новых производственных комплексов. Речь, в частности, о природоохранных объектах новой коксовой батареи №12 и реконструируемого цеха улавливания и переработки химических продуктов.