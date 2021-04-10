Музейный комплекс УГМК открыл экспозицию с уникальными экспонатами перед Днем космонавтики

ТАСС, 10 апреля. Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открыл экспозицию (0+) с уникальными экспонатами накануне 60-летия со дня первого полета человека в космос. Как сообщили в музее, среди них медаль, врученная Юрию Гагарину Академией наук СССР и скафандр уроженца Екатеринбурга космонавта Сергея Прокопьева, который провел в открытом космосе 15 часов.

"Скафандр "Сокол КВ-1" для защиты космонавтов на борту космического корабля "Союз" и перчатка с правой руки космонавта от скафандра "Орлан-2". Он предназначен уже для работы за пределами орбитальной станции. Эти вещи побывали вместе с Сергеем Прокопьевым в космосе и теперь находятся у нас в музее. Их можно будет увидеть на нашей выставке до конца мая", - приводятся в сообщении слова экскурсовода музейного комплекса УГМК Александра Межецкого.

В тематической экспозиции также представлены образцы питания космонавтов, полное меню на завтрак, обед и ужин, в брикетах, банках и тюбиках.

Свое оборудование и снаряжение продемонстрировали гостям музея специалисты аварийно-спасательного подразделения. Рядом с космической экспозицией они разбили временный палаточный лагерь, показывали и рассказывали всем желающим, как не запутаться в парашютных стропах и правильно надевать защитный шлем.

В музее рассказали, что накануне дня космонавтики в музее появился уникальный экспонат, без которого нельзя представить ни одну операцию по поиску и эвакуации вернувшегося на землю космического экипажа. Восстановленный техниками-реставраторами Верхней Пышмы автомобиль-амфибия ЗИЛ-49061 установили на открытой площадке, на входе в музейный центр. В таких машинах космонавты проводят первые часы после приземления. Техника оборудована спальными местами, медицинско-спасательными средствами, климатической установкой, имеет запас воды и продовольствия на несколько суток. За ярко-синюю расцветку, хорошо различимую как в пустыне, так и в степи, и на снегу, вездеход получил прозвище "Синяя птица". В период с 1975-го по 1991-й годы было произведено три десятка таких автомобилей. Они уже почти 50 лет сопровождает все старты и приземления космонавтов.

"Сейчас гости видят одну машину из трех на открытой площадке экспозиции музейного комплекса, еще у нас есть грузовой вариант "Синей птицы" с краном. На такой машине эвакуируют спускаемый аппарат. И третья машина - наверное, одна из самых интересных из этого семейства - это шнекороторный снегоболотоход. Это очень проходимая машина, преодолевает все виды бездорожья с помощью шнекового хода. После того, как ее восстановят, в экспозиции музея будут все три машины вездеходного комплекса поиска и спасания", - приводят в сообщении слова начальника отдела экскурсий музейного комплекса УГМК Григория Павлюкова.

Рядом с поисково-спасательным вездеходом экспонируются образцы современной техники воздушно-космических сил России - зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С". Для ее появления в музее есть еще один повод - во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.

Музейный комплекс УГМК расположен в Верхней Пышме Свердловской области. Это один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. В его состав входит несколько выставочных центров и открытая экспозиционная площадка. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 1 тыс. образцов военной и гражданской техники как отечественного, так и зарубежного производства. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства России в сфере туризма.