Эксперты ВШЭ выяснили, почему часть молодежи не вовлечена в социальные лифты

Москва, 14 апреля. Несмотря на то, что в России действует система социальных лифтов, которая часто успешно адаптирует молодежь к современным социально-экономическим и политическим условиям, в стране по-прежнему достаточно велика доля социально неустроенных и неблагополучных представителей молодого поколения. Такие выводы в своем докладе озвучила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара на круглом столе в первый день XXII Апрельской международной научной конференции (АМНК) (16+), соорганизаторами которой впервые стали Высшая школа экономики и Сбер. К тому же, отметила она, в последние годы наблюдается рост числа молодежных групп риска, и пандемия COVID 19 лишь усугубила этот процесс. При этом спикер подчеркнула, что тема "неуспешности" молодежи не имеет российской специфики.

Согласно докладу, к традиционным молодежным группам риска можно отнести молодых людей, представляющих криминальные субкультуры, живущих за чертой бедности, молодежь с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Факторы, способствующие попаданию в молодежные группы риска, достаточно разнородны: это могут быть как психологические проблемы личного характера, в том числе алкогольная и наркотическая зависимость, неприятие себя, эмоциональная неустойчивость, так и социально-экономические причины. Между тем одним из ключевых факторов попадания молодых людей в категорию "неуспешных" является безработица.

Валерия Касамара акцентировала внимание участников круглого стола на том, что до сих пор не выработан системный подход для анализа и выявления проблем "неуспешности" молодежи, и каждое профильное ведомство или общественная организация выдвигают свои критерии этого явления. К тому же, отметила она, у ведомств есть четкое представление о своем функционале, они целенаправленно работают со своими сложными аудиториями, при этом комплексный, межведомственный, подход практически отсутствует.

По словам участницы круглого стола, директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Ларисы Фальковской, системными документами, который объединяют все усилия государства, направленные на профилактику детской "неуспешности", являются план мероприятий по программе "Десятилетие детства" и "Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Эти документы позволяют синхронизировать действия различных ведомств, сообщила она.

При этом Фальковская отметила, что, к сожалению, провоцирующих факторов гораздо больше, чем факторов профилактирующих. В связи с чем, возникла необходимость переформатирования всей системы образования. По словам эксперта, появилась необходимость перезагрузки людей, как в системе воспитания, так и в органах системы профилактики. По ее словам, в профилактике не бывает быстрых результатов. Это всегда отсроченный, отдаленный результат. "Но, вместе с тем, если мы будем двигаться совместными усилиями, то это, конечно, нам поможет сделать достаточно много", - резюмировала она.

Руководитель Департамента по противодействию экстремизму среди молодежи Администрации Президента России Алексей Аветисов высказал мнение, что неуспешность – это непонимание своего места в жизни. Кроме того, нужно ответить на вопрос: что должно делать государство, и что оно делает не так. Алексей Аветисов уверен, что нужно сделать модной гражданственность, "в этом главный ключ", между тем сейчас сформировалось "потребленческое отношение к государству со стороны всех подряд".

Если говорить об инструментах, стартовых возможностях, то их сейчас очень много, заметил он. Он привел в пример конкурс "Большая перемена", победители в котором получают сертификат для поступления в любой вуз (кроме самых престижных – Вышки и МГУ). Но если не формировать желания учиться, многие и делать ничего не будут. Вопрос мотивации – один из самых актуальных, работать на это нужно с детского сада, по крайней мере на 50% здесь играет роль семья, заключил эксперт.

Советник руководителя Росмолодежи Антон Тицкий высказал мнение, что необходимо разработать модель, объединяющую воспитание, образование, пути самореализации и создать концепцию жизненного пути для молодого человека до 30 лет. По его мнению, чтобы привлекать в различные проекты больше молодых людей из групп риска, нужно как можно шире освещать в медийном пространстве информацию о различных социальных лифтах, которые предоставляет государство.

ТАСС - Генеральный информационный партнер конференции.

За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ press@hse.ru.