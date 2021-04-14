IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова начнется в Уфе 27 мая

Москва, 14 апреля. 27 мая в Уфе состоится торжественное открытие IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова (12+). Гала-концерт на родине Ильдар Абдразаков посвящает своему педагогу Миляуше Муртазиной. Поздравить ее с 95-летием певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора. На сцену Башкирского государственного театра оперы и балета выйдут Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Диляра Идрисова, Альфия Каримова, Идрис Газиев, Владимир Копытов. В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов и национальные башкирские песни. Дирижер – Дмитрий Крюков.

"Я пока не буду открывать все секреты, но этот фестиваль будет грандиозным, – рассказал Ильдар Абдразаков. – Гала-открытие мы посвятим нашему любимому педагогу Миляуше Галеевне Муртазиной, которая 27 мая отметит юбилей. Мы подарим ей все наше тепло и любовь и поздравим с днем рождения".

Четвертый фестиваль впервые серьезно расширил свой формат. Его образовательная часть с мастер-классами прославленных артистов прошла в Москве в феврале, а с 27 мая по 7 июля в регионах России будет реализована концертная программа. Несмотря на ограничения, увеличилась и фестивальная география: если первый сезон в 2018 году был сконцентрирован в Уфе, второй и третий охватили по 4 региональных центра, то в 2021 году проект представлен уже в 7 городах. Помимо Уфы в концертный маршрут этого включены города, где фестиваль не бывал прежде: Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск и Астрахань.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на фестивале выступят Елена Стихина, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков и другие звезды оперы. К ним присоединятся молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Валерий Макаров (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон). В продолжение образовательной программы, в Новосибирске и Астрахани будут организованы мастер-классы для начинающих певцов, где коучами станут звезды фестиваля.

IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова организует учрежденный им в 2016 году Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. С момента основания в 2018 году события фестиваля увидели более 10.000 человек, а также многочисленная аудитория онлайн-трансляций. По задумке Ильдара Абдразакова концертную часть проекта традиционно дополняют благотворительные акции и мастер-классы. В 2021 году они впервые были разделены на отдельные направления. Образовательная программа, которая проходила с 1 по 10 февраля в Московской государственной консерватории, собрала свыше 400 заявок от участников из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии и Украины. События транслировались онлайн и привлекли внимание зрителей по всему миру – более 150.000 просмотров в России и 40 странах.

ТАСС – генеральный информационный партнер.