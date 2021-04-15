Аэропорт Пулково готов к приему участников ПМЭФ-2021

Москва, 15 апреля. Аэропорт Пулково первым из российских аэропортов получил международный сертификат в области здравоохранения Airport Health Accreditation Programme. Документ подтверждает эффективность внедренных в аэропорту Пулково мер по защите безопасности и здоровья пассажиров и сотрудников в условиях пандемии.

"Приоритетом Оргкомитета ПМЭФ (6+) при проведении Форума является безопасность и комфорт участников, и условия приема гостей в главной воздушной гавани города соответствуют задачам организаторов", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Огкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Сертификация аэропорта Пулково проходила в форме аудита с конца 2020 года по более чем 100 критериям в зонах обслуживания пассажиров в терминале, включая зоны регистрации, предполетного досмотра, отправления и прибытия, выдачи багажа, рестораны и магазины.

"В этом году аэропорт Пулково в очередной раз встретит участников и гостей ПМЭФ. Ежегодная подготовка включает взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и силовыми структурами. Отличительной особенностью этого года станут меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований. С начала пандемии аэропорт Пулково в сотрудничестве с Роспотребнадзором реализует весь комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Пулково первым из российских аэропортов получил международный сертификат Airport Health Accreditation Programme. Он подтверждает эффективность внедренных в аэропорту мер по защите безопасности и здоровья пассажиров и сотрудников в период пандемии", - сказал генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.

В частности, в аэропорту усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов противовирусными средствами. В местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Маски, перчатки, антисептические гели и салфетки можно приобрести в специальных венднинговых автоматах на территории аэропорта. Средствами индивидуальной защиты обеспечены все сотрудники аэропорта.

Воздух в терминале обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. По громкой связи регулярно проводится информирование пассажиров и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и необходимости использования средств индивидуальной защиты в аэропорту. В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Информационные наклейки о необходимости соблюдения дистанции размещены на креслах в залах ожидания аэропорта.

Также в аэропорту Пулково организованы пункты ПЦР- и экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию.

По данным на начало апреля 2021 года, сертификат Airport Health Accreditation Programme получили более 360 аэропортов мира, в том числе аэропорты в таких крупных городах как Абу-Даби, Амстердам, Берлин, Лондон, Милан, Мюнхен, Пекин, Сеул, Сингапур, Стамбул.

Источник: Аэропорт Пулково​​​​​​