Москва, 19 апреля. Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP выступит соорганизатором IPQuorum 2021: Tech for Content (16+) - ключевого события года для развития креативных индустрий. Мероприятие пройдет 26–27 апреля в Технопарке Инновационного центра "Сколково".

В фокусе деловой программы Форума - новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента в различных творческих сферах: кино, музыка, театр, дизайн, архитектура, ресторанный бизнес, современный инжиниринг и др.

В Digital IP уверены, что подготовить профессиональные кадры для креативной экономики сегодня невозможно без получения знаний о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности в контексте перспектив новых технологий, включая AI (искусственный интеллект), Big Data, LegalTech, FinTech.

По словам директора Digital IP Екатерины Чуковской, умение грамотно распоряжаться интеллектуальными правами - обязательный навык для представителей творческого сектора: "Доля нематериальных активов и обороты становятся настолько серьезными, что легкомысленно к этому относиться нельзя. Соответственно, все способы получить знания, начиная с самостоятельных исследований и заканчивая обращениями в образовательные организации, - первая задача руководителя любой компании, позиционирующей себя в рамках креативных индустрий".

Специально для всех участников международного форума Digital IP проведет серию дискуссий и образовательный интенсив, посвященные особенностям оборота объектов интеллектуальной собственности и новых видов нематериальных активов, создаваемых различными секторами креативных индустрий, в цифровой среде.

Так, 26 апреля состоится специальный образовательный семинар от доцента Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константина Леонтьева. Эксперт сферы интеллектуальной собственности расскажет, что отличает идею от объекта авторского права и где грань между копированием и допустимым заимствованием.

27 апреля состоится сессия "Время творить. Как стимулировать рынки креативных индустрий", модератором которой выступит Екатерина Чуковская.

В сессии примут участие Екатерина Гайка, руководитель АНО "Агентство креативных индустрий"; Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения; Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева РАНХиГС, автор книги "Творческие индустрии: теории и практики"; Макар Кожухов, директор по контенту мультимедийного сервиса Okko; Екатерина Удалова, заместитель руководителя Центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства ФПП Югры "Мой бизнес", Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.

Участники расскажут, почему креативность сегодня - это новый способ выживания в современном мире, и обсудят пути развития творческих секторов экономики.

Научно-образовательный центр Digital IP на протяжении нескольких лет сотрудничает с коммуникационным брендом IPQuorum и выступает соорганизатором крупнейших международных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности, LegalTech и креативных индустрий. Так, в прошлом году Digital IP выступил партнером IPQuorum при проведении крупнейшей в России и странах СНГ международной онлайн-конференции в сфере интеллектуальной собственности и юридической трансформации - Distant & Digital.

Информационная справка

Организаторами IPQuorum 2021: Tech for Content выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Помимо Digital IP cоорганизаторами и партнерами Форума является Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-медиа". Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", Russian Seasons, n’RIS, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, "Смыслотеки", MEDIANA.

Генеральные информационные партнеры Форума - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), КиноРепортер - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", журналы "Стратегия", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS.

О Digital IP

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n'RIS.

Миссия Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP - подготовка профессионалов новой формации, востребованных в современных условиях, когда многие сферы деятельности переместились в виртуальную среду и создают ее не только IT-специалисты.

Обучение по программам Digital IP актуально для широкого спектра специалистов, прямо или косвенно сталкивающихся в работе с объектами интеллектуальной собственности в различных сферах.

Всем слушателям базового курса, купившим модуль или программу после 5 марта, Digital IP дарит билеты "Стандарт, 1 день" на посещение IPQuorum 2021: Tech for Content в любой день проведения Форума - 26 или 27 апреля.