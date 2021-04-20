Пермские власти реализуют Стратегию цифровой трансформации вместе с технопарками, бизнесом

ТАСС, 20 апреля. Пермские власти рассчитывают реализовать Стратегию цифровой трансформации региона совместно с технопарками, крупными телекоммуникационными холдингами и IT-компаниями края. Об этом сообщил в рамках стратегической сессии "Стратегия цифровой трансформации Пермского края - 2030" губернатор Дмитрий Махонин.

Ранее Пермский край вошел в число шести пилотных субъектов РФ по разработке региональных стратегических планов цифровизации. За несколько месяцев регионы-участники программы станут экспертами в вопросах цифровизации, создадут шаблоны, по которым смогут развиваться и другие территории.

"Прикамье не случайно было выбрано пилотной площадкой для проекта, этому способствовали и наш образовательный потенциал в секторе IT, и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Базой для отрасли, конечно, являются наши технопарки, крупные телекоммуникационные холдинги, IT-компании. Мы ценим наше сотрудничество и рассчитываем на то, что не только вместе разработаем Стратегию цифровой трансформации, но и сообща будем ее реализовывать. Регион подходит к вопросу цифровизации комплексно: за последние три года запущено большое количество проектов и информационных систем, очень важно, что они направлены на улучшение жизни прикамцев во всех сферах", – сказал Махонин, подчеркнув, что край одним из первых начал разработку стратегии.

До конца 2021 года Пермский край рассмотрит решения для 18 отраслей, по данным заместителя председателя правительства края Алексея Черникова. "Мы решили сформировать стратегии, где планируем использовать технологии цифровой трансформации, при которых экономика региона могла бы работать эффективнее. Поэтому поставили задачу идти широким фронтом. До конца этого года мы разрабатываем решения для таких отраслей как строительство, промышленность, сельское хозяйство, физическая культура и спорт, туризм, массовые коммуникации и молодежная политика - последняя отрасль ранее с точки зрения цифровизации не рассматривалась, но сейчас у нас иная позиция", – пояснил он.

Директор по цифровой трансформации Госкорпорации "Ростех" Рачик Петросян отметил, что стратегия цифровой трансформации будет принципиально отличаться тем, что она изначально ориентирована на нужды конечного потребителя – жителей региона. "Решить проблему цифровой трансформации без вовлечения рынка и бизнеса невозможно. Чиновники не смогут найти ответы на вопросы для всех отраслей. Такую задачу можно решить только в связке с бизнесом, максимально консолидировав их интеллектуальный, технологический и инвестиционный потенциал", – добавил он.

О сессии

Первый день стратегической сессии был посвящен обсуждению задач цифровой трансформации, федеральных установок, показателей, рисков, а также ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. А во вторник и среду шесть рабочих групп будут работать над формированием разделов Стратегии по отдельным отраслям: здравоохранение, образование, городская среда и ЖКХ, транспортная логистика и государственное управление.