"Ингосстрах": арендаторы коммерческой недвижимости все чаще обращаются к страхованию

Москва, 21 апреля. По данным СПАО "Ингосстрах", по итогам 2020 года спрос на страхование имущества и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в онлайне вырос на 60% относительно результатов 2019 года. Об этом свидетельствуют показатели продаж продукта "Ингобизнес". Это продукт "Ингосстраха", который предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в режиме онлайн. Компания предлагает клиентам полноценный онлайн-продукт: все этапы оформления от заключения договора до урегулирования убытков происходят на сайте компании. В 2020 году чаще всего "Ингобизнес" приобретали арендаторы коммерческих площадей в торговых и бизнес-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"Безусловно, пандемия коронавируса негативно сказалась на рынке страхования коммерческой недвижимости в 2020 году. Существенные ограничения в связи с продолжительным карантином повлияли на экономическое состояние бизнеса – в целях снижения нагрузки на арендаторов многие арендодатели ввели мораторий на страхование, в результате чего на некоторое время спрос на страхование упал, – комментирует Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстраха". – Однако впоследствии мы зафиксировали тенденцию к восстановлению спроса. Со временем и владельцы, и арендаторы торговых и офисных помещений поняли, что страхование – необходимая мера для защиты бизнеса, особенно в условиях неопределенности. Чтобы избежать серьезных финансовых потерь в случае непредвиденных ситуаций, "Ингосстрах" предлагает клиентам широкое покрытие в рамках полиса "Ингобизнес", включающее наиболее распространенные риски".

Продукт "Ингобизнес" был запущен на сайте "Ингосстраха" в апреле 2019 года, с его помощью арендаторы коммерческой недвижимости в бизнес- и торговых центрах могут обеспечить качественной страховой защитой свое имущество и ответственность перед третьими лицами. Форма расчета-калькулятора максимально упрощает процесс заключения договора. Приобрести страховую защиту по программе "Ингобизнес" можно на сайте "Ингосстраха", ответив всего на 2 вопроса. После проведения оплаты на указанный электронный адрес будет направлен страховой полис.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.