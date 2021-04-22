Фестиваль культур собрал 500 человек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Фестиваль культур "Вокруг света за 7 дней" и Бал дружбы XI Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ) собрал 500 гостей, в том числе представителей различных национальных диаспор, в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Участники представили свои традиции и национальную кухню, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.



"В Фестивале культур участвовали представители 15 общественных организаций национальных диаспор в Екатеринбурге и Свердловской области, Бал дружбы в целом посетило 500 человек", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что в этом году на фестивале культур свои традиции, национальные костюмы, блюда и ремесла представили Чеченская Республика, Грузия, Республика Дагестан, Украина, страны Африки, Таджикистан, Марий-Эл, Армения, Казахстан, Китай, Татарстан, Чувашская Республика, Башкортостан, Молдова, а также общественная организация "Талыши Екатеринбурга".



Участники и гости могли попробовать армянскую пахлаву, чеченское вяленое мясо, китайский пряный сельдерей, а также сфотографировать в грузинской бурке и папахе, чувашском шлеме, таджикской тюбетейке. Кроме того, на "Балу дружбы" прошел мастер-класс по лезгинке - традиционному танцу горных народов Кавказа. "Неформальная встреча "Бал дружбы" - традиционная возможность ближе познакомиться друг с другом, пообщаться и отдохнуть и экспертам, и конкурсантам, и почетным гостям", - подчеркнули в пресс-службе.

О ЕЭФМ

Во время прошедшего форума также состоялась встреча послов и студенческой молодежи "Диалог на равных". В частности, чрезвычайный и полномочный посол Республики Португалия в России Паулу Визеу Пинейру и чрезвычайный и полномочный посол Йеменской Республики в РФ Ахмед Салем Аль-Вахейши обсудили со студентами приоритетные, на их взгляд, отрасли мировой экономики. "Я призываю всех, кто сегодня здесь присутствует, обратить пристальное внимание на проблему глобального потепления. Эта проблема чрезвычайно важна для молодого поколения, "Зеленая" экономика - важная часть вашего будущего", - подчеркнул Аль-Вахейши.



Ректор вуза Яков Силин отметил, что такой диалог - это разговор, направленный на перспективу. "Сегодня мы с вами говорим на равных об общих проблемах. Мы разные, но мы не чужие. Россия огромная, добрая, сильная, но всегда - умеющая дружить страна", - добавил он.

Силин также сообщил, что вуз готов провести ЕЭФМ-2021 на площадках разных стран. "А здесь, в Екатеринбурге, по предложению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, часть мероприятий, в том числе планерное заседание, пройдет на площадке мирового уровня "Екатеринбург-ЭКСПО". Мы организуем больше встреч работников дипломатического корпуса, представителей предприятий, работодателей со студентами. А мероприятий, посвященных национальному колориту стран-гостей форума станет еще больше", - уточнил он.