Клинический результат проекта экспресс-имплантации в Уральском НОЦ представят через 3 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Центр Илизарова получит клинический результат проекта по реконструктивной хирургии и экспресс-имплантации при полной или частичной потере пальцев через три года. Проект, реализуемый в рамках Уральского НОЦ, перешел на отработку технологии серийного выпуска, сообщил заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, кандидат биологических наук Евгений Овчинников на круглом столе, посвященном работе Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы", в уральском информационном центре ТАСС.

Центр им. Илизарова имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.

"Мы надеемся, что порядка трех лет и мы получим уже клинический результат. <…> Сейчас мы отрабатываем уже технологию серийного выпуска. <…> Наш проект, который мы заложили в основу НОЦ, направлен на восстановление функции кисти при полной или частичной утрате пальцев за счет оригинальной хирургической технологии и имплантируемых конструкций", - сказал Овчинников.

Он отметил, что на данный момент идет достаточно длительная фаза по доклиническим исследованиям, то есть испытания на животных, отрабатывается как конструкция изделия, так и сама хирургическая технология.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей -- УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. Председателем наблюдательного совета Уральского НОЦ является полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций: 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.