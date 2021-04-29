Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений

Москва, 29 апреля. По итогам первого квартала 2021 года доходность портфеля средств пенсионных накоплений под управлением АО "Сбер Управление Активами" составила 7,37% годовых, что, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), стало лучшим результатом среди частных управляющих компаний, а также позволило вдвое превзойти результаты государственной управляющей компании (3,03% и 3,09%). При этом доходность портфеля за 12 месяцев составила 12,97%, а за три года — 8,84% годовых.

Помимо этого, за 2020 год доходность управления средствами пенсионных накоплений составила 10,36% годовых, что также стало лучшим результатом на рынке.

"Второй года подряд, управляя самым крупным среди частных управляющих компаний портфелем, нам удаётся удерживать лидерство по доходности пенсионных накоплений граждан. Ситуацию на фондовых рынках в прошлом году и в первом квартале этого нельзя назвать однозначной, что накладывает повышенные требования к квалификации и опыту команды управляющих, которой необходимо показывать результат в сложной системе координат с колебаниями рынка, ожиданиями клиентов по доходности и их высокими требованиями к риск-менеджменту. Результат, который показывает наша команда, доказывает, что выбранная нами стратегия позволяет достигать максимального эффекта в управлении средствами институциональных инвесторов на долгосрочном горизонте с учётом конъюнктуры рынка и индивидуальных особенностей клиента", - заявил генеральный директор АО "Сбер Управление Активами" Евгений Зайцев.

Сбер Управление Активами — крупнейшая (1,4 трлн рублей активов под управлением), одна из старейших в России управляющих компаний. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от "Эксперт РА" (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов (НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды). Сбер Управление Активами управляет средствами 28 институциональных клиентов, среди которых — Пенсионный фонд России, НПФ "Открытие", НПФ "Сургутнефтегаз", НПФ "Ренессанс пенсии", Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.