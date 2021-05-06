На СУМЗе установили надувной ангар для хранения медного концентрата

ТАСС, 6 мая. Надувная конструкция внушительных размеров появилась на Среднеуральском металлургическом заводе (ПАО "СУМЗ", предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Ревда Свердловской области). Ее длина составляет 134 метра, ширина - 35, высота - 17, рассказали в четверг в пресс-службе УГМК. Сооружение будет служить складом медного концентрата, в него поместится порядка 30 тыс. тонн.

"Год назад в Череповце во время поездки на одно из предприятий "Фосагро" мы увидели там пневмокаркасное сооружение для складирования удобрений, - рассказывает главный инженер ПАО "СУМЗ" Максим Сладков. - Изучили информацию в интернете, запросили коммерческие предложения у ряда компаний под наше техническое задание. Выбор остановили на ООО "ПневмоСтрой-СПБ Групп" из Санкт-Петербурга".

Дополнительное место для хранения предприятию понадобилось в период капитального ремонта в медеплавильном цехе, когда снижаются нагрузки на печь и, соответственно, сырья перерабатывается меньше, уточнили на заводе.

"При вместимости имеющихся у нас закрытых складов в 11,5 тыс. тонн по меди, за время капремонта ожидается увеличение остатков до уровня 15 тыс. тонн по меди", - объясняет Сладков.

На предприятии добавили, что пневмокаркасный ангар из баллонов-арок прочный и надежный. Функцию подкачки выполняет автоматический нагнетатель воздуха с интеллектуальной системой контроля.

"Ангар установили меньше, чем за месяц, тогда как на капитальное строительство склада ушло бы около двух лет и не менее 200 млн рублей. Стоимость ангара и дополнительного оборудования - 32 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

О предприятии

ПАО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.