На УЭХК внедрена система дистанционной аттестации сотрудников в Ростехнадзоре

ТАСС, 14 мая. На Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) внедрена информационная система "Единый портал тестирования Ростехнадзора" для проведения аттестации работников в области промышленной безопасности. Использование портала позволило сотрудникам предприятия проходить проверку знаний в дистанционном режиме, без отрыва от основной производственной деятельности. Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК.

Ежегодно на предприятии проводится порядка 300 проверочных тестирований инженерно-технического персонала для подтверждения уровня знаний в области промышленной безопасности. Как уточнили на предприятии, единый портал тестирования позволит повысить оперативность прохождения обязательной аттестации работниками. За счет автоматизации ввода сведений об аттестуемых в личном кабинете, планирования аттестации и оформления протокола заседания аттестационной комиссии сокращаются временные затраты сотрудников подразделений.

"Внедрение Единого портала позволило АО "УЭХК" сделать очередной шаг к цифровизации организационных процессов деятельности в рамках федерального законодательства", - приводят в отделе слова начальника лаборатории обеспечения надежности персонала УЭХК Натальи Усковой.

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.