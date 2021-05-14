Доходы свердловского бюджета в I кв. выросли на 9,8 млрд рублей к уровню 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Свердловской области увеличились почти на 9,8 млрд рублей в I квартале 2021 года к уровню 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

"По итогам I квартала 2021 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят порядка 60,6 млрд рублей, годовой прогноз исполнен на 26,2%. К уровню соответствующего периода 2020 года поступления увеличились почти на 9,8 млрд рублей. Поступления по налогу на прибыль организаций к уровню I квартала прошлого года возросли почти на 8,4 млрд рублей. Это свидетельство стабильно работающей экономики нашего региона и ее динамичного развития" - приводят в сообщении слова председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Основными источниками доходов областного бюджета являются: налог на прибыль организаций - 28,9 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - 19,2 млрд рублей. Следом идут акцизы, налог на имущество организаций, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

На данный момент правительство региона работает над законопроектом, который должен учесть поступления в региональную казну федеральных средств, а также ряд корректировок, связанных с фактическим исполнением доходных и расходных статей. Проект планируется рассмотреть 15 июня.