Национальный рекламный форум возвращается в офлайн

Москва, 18 мая. Мероприятие (16+) станет ключевым индустриальным событием этого лета и затронет весь спектр вопросов и задач рекламного рынка. В бизнес-программе запланировано проведение более 30 сессий с участием 250 спикеров. Двухдневное событие объединит 2000 участников.
Концепция форума направлена на перезагрузку рекламного рынка. В рамках темы "Цифровая коммуникация. Реальная экономика" НРФ’5 представит актуальные индустриальные решения в ответ на глобальные вызовы нового десятилетия.
"Пандемия ускорила движение всех сегментов индустрии в сторону цифровизации и заставила пересмотреть эффективность многих процессов и инструментов. Эксперты НРФ обсудят современные технологии и новые сервисы в формате панельных дискуссий и отраслевых саммитов."- сообщают организаторы.
Ключевые элементы деловой программы представлены разноформатными бизнес-блоками:
- Стратегические сессии НРФ и MIXX Russia
- Рабочие саммиты по всем направлениям рекламного рынка
- MIXX Conference (digital-повестка, разработанная профильными комитетами IAB Russia)
Рекламные группы, бренды, медиахолдинги, исследовательские компании, технологические площадки и платформы поделятся опытом и продуктами для качественного роста индустрии.
Вечерняя программа: реклама — это не только бизнес, но и искусство!
Организаторы Форума разработали уникальную вечернюю программу, которая станет большим праздником для всей индустрии.
Завершением первого дня форума станет легендарное событие, объединяющее мир маркетинга и искусства — "Ночь пожирателей рекламы". Гостей мероприятия ожидает уникальный шоу-показ: лучшие рекламные ролики из синематики Жана Мари Бурсико будут представлены в сопровождении большого симфонического оркестра. Мировая премьера в России состоится впервые после локдауна. Для участия потребуется дополнительная регистрация на мероприятие.
Продажа билетов НРФ уже началась. Организаторы мероприятия подготовят необходимые условия для нетворкинга с соблюдением всех норм безопасности.
Подробности на официальном сайте: https://advertisingforum.ru/
Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК
Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"
Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope
Партнеры мероприятия: OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, Gallery, КАРО 11 Октябрь, Hyper, Сеть АЗС "Газпромнефть"
Индустриальный контент-портал: ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)
Генеральное информационное агентство: ТАСС (16+)
Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ (16+)
Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media, Российская газета (16+), Финансовая газета (16+)
Индустриальный партнер: АКМР
Премиальное индор-телевидение: Novikov TV
Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж
Возрастная категория 16 +