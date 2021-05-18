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Национальный рекламный форум возвращается в офлайн

Самое масштабное событие медиакоммуникационной отрасли состоится 27-28 июля в киноцентре "Октябрь" . В этом году темой НРФ объявлена "Цифровая коммуникация. Реальная экономика"
© Пресс-служба НРФ

Москва, 18 мая. Мероприятие (16+) станет ключевым индустриальным событием этого лета и затронет весь спектр вопросов и задач рекламного рынка. В бизнес-программе запланировано проведение более 30 сессий с участием 250 спикеров.  Двухдневное событие объединит 2000 участников. 

Концепция форума  направлена на перезагрузку рекламного рынка. В рамках темы "Цифровая коммуникация. Реальная экономика" НРФ’5 представит актуальные индустриальные решения в ответ на глобальные вызовы нового десятилетия. 

"Пандемия ускорила движение всех сегментов индустрии в сторону цифровизации и заставила пересмотреть эффективность многих процессов и инструментов. Эксперты НРФ обсудят современные технологии и новые сервисы в формате панельных дискуссий и отраслевых саммитов."- сообщают организаторы.

Ключевые элементы деловой программы представлены разноформатными бизнес-блоками:

  • Стратегические сессии НРФ и MIXX Russia
  • Рабочие саммиты по всем направлениям рекламного рынка 
  • MIXX Conference (digital-повестка, разработанная профильными комитетами IAB Russia)

Рекламные группы, бренды, медиахолдинги, исследовательские компании, технологические площадки и платформы поделятся опытом и продуктами для качественного роста индустрии. 

Вечерняя программа: реклама — это не только бизнес, но и искусство!

Организаторы Форума разработали уникальную вечернюю программу, которая станет большим праздником для всей индустрии. 

Завершением первого дня форума станет легендарное событие, объединяющее мир маркетинга и искусства — "Ночь пожирателей рекламы". Гостей мероприятия ожидает уникальный шоу-показ: лучшие рекламные ролики из синематики Жана Мари Бурсико будут представлены в сопровождении большого симфонического оркестра. Мировая премьера в России состоится впервые после локдауна. Для участия потребуется дополнительная регистрация на мероприятие. 

Продажа билетов НРФ уже началась. Организаторы мероприятия подготовят необходимые условия для нетворкинга с соблюдением всех норм безопасности. 

Подробности на официальном сайте: https://advertisingforum.ru/ 

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia, ЦРБК

Титульный партнер: холдинг "Газпром-медиа"

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope

Партнеры мероприятия:  OMD OM Group, Национальный Рекламный Альянс, Национальная Медиа Группа, Сейлз-хаус "Эверест", Media Direction Group, Игроник, Russ Outdoor, NMi Group, Gallery, КАРО 11 Октябрь, Hyper, Сеть АЗС "Газпромнефть"

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС  (16+)

Официальный информационный партнер: КоммерсантЪ  (16+)        

Информационные партнеры: Мир 24 (18+), Independent Media, Российская газета (16+), Финансовая газета (16+)

Индустриальный партнер: АКМР               

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV    

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж    

Возрастная категория 16 +

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