Подвели итоги Международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений

Москва, 19 мая. В Финансовом университете состоялся заключительный этап VI Международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений (0+), организованной Финансовым университетом при правительстве РФ, Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

"Цель Олимпиады - повышение престижа историко-экономического знания, формирование культуры экономического мышления, развитие навыков научно-исследовательской деятельности и ведения дискуссии", - рассказали организаторы.

Вице-президент, директор ВЭО России и вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова как председатель Жюри Олимпиады обратилась к участникам с приветственным словом.

В первом туре Олимпиады каждый участник команд-финалистов решал кроссворд, вопросы которого были посвящены истории экономической мысли.

Кто была первая женщина, прославившаяся в области экономического анализа, кто из экономистов заслужил звание "отца экономики труда", кто разработал одну из первых в мире моделей экономической динамики, находясь в Суздальской политической тюрьме? Знание фактов, событий, дат, имен и понятий из истории экономической мысли проверяли во втором туре Олимпиады. На этот раз работа была командная. Оценивалась точность и скорость ответа.

Третий тур Олимпиады прошел в духе игры "Что? Где? Когда?". Каждая команда подготовила креативный вопрос по истории экономических учений. Так, например, участники искали известного экономиста на картине Василия Сурикова "Боярыня Морозова". Жюри оценивало корректность и оригинальность вопроса и ответа, а также чувство юмора и креативность студентов.

Первое место заняла команда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, второе место поделили команды Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Приднестровского государственного университета им. Т. Шевченко и Белорусского государственного университета, а третье - команды Абхазского государственного университета и Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова.

Олимпиада по истории экономических учений впервые была проведена в 2006 году.