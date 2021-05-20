Восточный карьер в Челябинской области станет зеленой зоной

ТАСС, 20 мая. На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация масштабного экологического проекта по рекультивации отработанного Восточного карьера горы Магнитной. Карьер разрабатывался ММК с 1946 по 2006 год, и дал за это время 158 млн тонн качественного сырья с содержанием железа около 50%, рассказали в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

На предприятии сообщили, что за 60 лет на месте рудного холма образовалась "чаша" глубиной около 300 м и площадью более 160 га. После того, как в рамках экологической программы ММК поставил цель восстановить нарушенные горными работами земли, на отработанных карьерах горы Магнитной начались работы по рекультивации. "В 1985 году приступили к восстановлению карьера Западный, в 2018-м дождался своей очереди карьер Восточный", - рассказали в управлении.

Объектом рекультивации стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. Но, прежде чем начать восстановительные работы, необходимо было выстроить инфраструктуру.

"Сначала откачали со дна карьера воду, затем проложили шесть с половиной км железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована", - рассказал ведущий специалист цеха "Рудник" ГОП ПАО "ММК" Алексей Петренко, добавив, что осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и еще один тупик, по плану уже через 10 лет от этого котлована не останется и следа. "Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса", - рассказал Петренко.

По его словам, все подготовительные работы будут завершены до конца этого года, потом начнется собственно рекультивация, которая включает в себя три этапа - технический, горно-технический и биологический.

"Глубина карьера - около 250 м, - поясняет Петренко. - Сначала его дно и борта будут вымощены глиной для гидроизоляции, чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды. Затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют".

Куратором проекта по рекультивации выступает цех "Рудник", исполнителем работ - дочернее общество ММК "Шлаксервис", технику предоставляет Автотранспортное управление, кроме того, задействованы специалисты лаборатории охраны окружающей среды. "Забота об экологии - дело общее", отмечают в управлении.

"Материалы для рекультивации будут завозить по железной дороге, - рассказывает Петренко. - В перегрузочном тупике вагоны будут разгружаться, далее экскаваторами материалы для засыпки карьера будут перегружаться в "БелАЗ" и доставляться в карьер, где будут уложены слоями. В соответствии с проектом высота отвалов - не более 30 м. Верхним слоем ляжет чернозем, на который потом будет высажена трава".

На реализацию всего проекта рекультивации карьера Восточный отводится 10 лет, уточняют в управлении.