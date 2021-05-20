Сбер представил Салют ТВ – собственную операционную систему для производителей телевизоров

Москва, 20 мая. Новая операционная система для телевизоров Салют ТВ, разработанная командой SberDevices, была представлена сегодня на первой технологической конференции Сбера SmartDev. В ближайшее время в продаже появятся новые телевизоры с диагоналями от 43" до 75" UHD брендов Hyundai, BBK и др. с предустановленной Салют ТВ под управлением виртуальных ассистентов Салют. Чуть позже появятся и FullHD-телевизоры с диагоналями от 24" до 43". При этом ТВ-каналы (спутниковые и антенные), а также видеовходы и файловый менеджер работают и без подключения к интернету.

На данный момент "умное" ТВ уже сформировало целую индустрию, а рынок предложений в этом сегменте постоянно растёт и расширяется. Салют ТВ предоставляет пользователям интеллектуальную систему рекомендаций видео- и аудиоконтента и лёгкий доступ к сервисам экосистемы Сбера, а семейство виртуальных ассистентов Салют позволяет управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора и, конечно, показывает привычные ТВ-каналы, которые можно смотреть даже без Wi-Fi. При этом ассистенты способны подстраиваться под предпочтения пользователя на всех поверхностях.

Ассистент в вашем телевизоре

Интегрированные в Салют ТВ виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой придут на помощь если нужно, например, заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос, при этом они могут даже сделать запись в салон красоты или поликлинику - эта функция реализована через консьерж-сервис "Дуэт". Они также могут управлять устройствами умного дома от Sber.

Операционная система полностью адаптирована под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами Салют. Вместо обычных приложений в Салют ТВ умные мультимодальные смартапы с возможностью управлять устройствами разными способами: голосом, с помощью пульта или воспользовавшись его виртуальным аналогом.

Игры, кино, музыка и не только

Каталог приложений можно найти в собственном маркетплейсе смартапов SmartMarket: среди них разные игры (головоломки, аркады и спортивные симуляторы), стриминговые сервисы, в том числе Okko для просмотра фильмов, СберЗвук, в котором можно послушать музыку, приложение для заказа продуктов с интегрированным сервисом Самокат и многое другое.

Во время просмотра фильмов с опцией видеошопинга можно заказать вещи, как на героях фильмов, в онлайн-магазинах партнёров, а ещё купить билеты авиакомпании S7 Airlines (сервис даже подскажет, где происходит действие фильма, и предложит расписание ближайших авиарейсов).

Вместе с сервисом облачного гейминга SberPlay Салют ТВ открывает доступ к играм самых известных студий: современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш телевизор, в качестве контроллера можно использовать виртуальный геймпад в мобильном приложении СберСалют.

Салют ТВ детям

Салют ТВ дружелюбен и безопасен даже для самых маленьких пользователей: на устройствах доступен "Детский режим", который активируется через приложение СберСалют и блокирует весь "взрослый" контент, а также возможность совершать платежи. При этом для детей на телевизорах с Салют ТВ найдётся масса интересного и полезного контента: интерактивные игры и приложения, образовательные видео- и аудиозаписи, сказки, стихи, колыбельные, мультфильмы, а ассистенты дадут развёрнутые ответы на детские вопросы или помогут доставить их известному автору научно-популярных проектов Илье Колмановскому.

Доступность

Телевизоры под управлением Салют ТВ поступят в продажу в июне в магазинах сетевых партнёров и на маркетплейсах.

"Наши продукты призваны помогать человеку решать его ежедневные задачи эффективнее и удобнее. Мы уже давно привыкли, что виртуальные ассистенты могут поддержать разговор, найти информацию, но зачастую им не хватает главного - визуальной составляющей. При этом популярность нашей ТВ-приставки SberBox доказала, что виртуальными ассистентами удобнее пользоваться на экране. Мы в SberDevices решили пойти дальше и поселить семейство Салют сразу в новые телевизоры разных производителей, превратив их в универсальные умные экраны", - отметил старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов.

SberDevices - компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока "Технологии" Сбербанка.

Ассистенты Салют - это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

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