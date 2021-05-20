Азиатско-Тихоокеанский Банк в два раза увеличил чистую прибыль по МСФО

Москва, 20 мая. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 года. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 630 млн рублей.

"Мы довольны результатами работы банка в I квартале. Благодаря сильным операционным показателям, новым, но уже востребованным корпоративным и розничным продуктам, мы получили 630 млн рублей чистой прибыли, что в два раза выше показателя за I квартал прошлого года. Постепенное восстановление экономики также положительно сказалось на нашей работе", - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

С показателями эффективности Банка согласно отчетности более подробно можно ознакомиться на сайте.

За I квартал 2021 года кредитный портфель Банка увеличился с 73 млрд рублей до 81 млрд рублей.

Общехозяйственные расходы по сравнению с данными за I квартал 2020 года сократились на 35% с 721,5 до 471,4 млн рублей. В результате соотношение операционных расходов и операционных доходов снизилось ниже уровня 50%.

Чистый процентный доход за I квартал текущего года достиг 2,15 млрд рублей по сравнению с 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы выросли с 2,7 млрд рублей в I квартале 2020 года до 3,17 млрд рублей за первые три месяца текущего года.

Собственный капитал банка вырос с начала года до 18,2 млрд рублей с 17,9 млрд рублей. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.Чистый процентный доход за I квартал текущего года достиг 2,15 млрд рублей по сравнению с 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы выросли с 2,7 млрд рублей в I квартале 2020 года до 3,17 млрд рублей за первые три месяца текущего года.Общехозяйственные расходы по сравнению с данными за I квартал 2020 года сократились на 35% с 721,5 до 471,4 млн рублей. В результате соотношение операционных расходов и операционных доходов снизилось ниже уровня 50%. Рентабельность капитала выросла до 14,5% по сравнению с первым кварталом прошлого годаЗа I квартал 2021 года кредитный портфель Банка увеличился с 73 млрд рублей до 81 млрд рублей.

По данным Frank RG, на 1 апреля Банк занимает шестое место по общему портфелю розничных кредитов и девятое место по портфелю средств физических лиц в регионах присутствия; в Дальневосточном федеральном округе Банк занимает четвертое место по общему портфелю кредитов наличными, и показывает хорошую динамику роста ипотечного кредитования, занимая пятое место по объемам выданных кредитов.