Фонд "Сбербанк - Арендный бизнес" перешел под управление "Сбер Фонды Недвижимости"

Москва, 20 мая. Права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) недвижимости "Сбербанк — Арендный бизнес" переданы управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости". Ранее фонд находился под управлением компании "Сбер Управление Активами".

Передача фонда "Сбербанк — Арендный бизнес" под управление компании "Сбер Фонды Недвижимости" произошла на основании решения общего собрания владельцев паев фонда от 16 февраля 2021 года. Фонд переведен в рамках плановой миграции всего бизнеса Сбера по созданию и управлению ЗПИФ в новую компанию.

"Перевод первого фонда прошел успешно, в комфортном для пайщиков режиме и никак не сказался на деятельности самого ЗПИФ. С переводом первого фонда можно констатировать, что на российском рынке инвестиционных услуг появился новый полноценный игрок. Дальнейшим развитием услуг для клиентов Сбера по вложениям в инвестиционную недвижимость и созданию ЗПИФов как персональных трастов будет заниматься Сбер Фонды Недвижимости. Согласно нашим планам, до конца года в эту компанию будут переведены флагманские ЗПИФы недвижимости, которые мы сейчас активно развиваем", - сказала Екатерина Черных, генеральный директор "Сбер Фонды Недвижимости".

"Сбер Фонды Недвижимости" — специализированная компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которая была создана в июне 2020 года. В октябре 2020 года компания получила лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Генеральный директор "Сбер Фонды Недвижимости" Екатерина Черных ранее отвечала за развитие фондов недвижимости в "Сбер Управление Активами".

Создание новой компании и перевод под ее управление ЗПИФ от "Сбер Управление Активами" позволят развивать компетенции управления активами и объектами на рынке коммерческой недвижимости обособленной организацией с собственной лицензией. В новой компании будет внедрена современная IT-платформа обработки, анализа и обмена данных с целью снижения затрат на управление и эксплуатацию недвижимости.