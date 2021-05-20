Сбер Управление Активами победил в двух номинациях премии Investfunds Awards

Москва, 20 мая. 20 мая в рамках 12-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии Investfunds Awards. Сбер Управление Активами одержал победу сразу в двух номинациях: "Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы" и "Лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений".

В 2020 году среди россиян наибольшей популярностью пользовались открытые и биржевые ПИФы Сбер Управление Активам: они привлекли 48,8 млрд рублей — больше, чем ПИФы других управляющих компаний.

Также по итогам прошлого года доходность портфеля средств пенсионных накоплений под управлением Сбер Управление Активами составила 10,36% годовых, что, по данным Пенсионного фонда России, стало лучшим результатом среди частных управляющих компаний, а также позволило превзойти результаты государственной управляющей компании.

"Паевые фонды стали не только флагманом среди наших инвестиционных продуктов, но и в целом одним из самых востребованных у россиян инвестиционных инструментов. Мы проделали огромную работу над тем, чтобы "оцифровать" наши ПИФы — с начала 2020 года они доступны в СберБанк Онлайн. Сейчас основную часть вложений и постпродажных операций с паевыми фондами клиенты совершают именно в цифровом пространстве, потому что это удобно, прозрачно и выгодно", - отметил Евгений Зайцев, Генеральный директор Сбер Управление Активами.

Сбер Управление Активами не первый год становится лауреатом премии. Так, в 2020 году компания одержала победу в номинации "Лидер по объему средств под управлением", а годом ранее фонд акций "Природные ресурсы" стал лауреатом в номинации "Лучший ПИФ акций", показав самую высокую доходность. Также жюри присудило компании победу в номинации "Лидер по объему средств под управлением".

Премия Investfunds Awards учреждена компанией Сбондс.ру в 2016 году и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте. Официальное подведение итогов и вручение наград проходит в рамках ежегодного мероприятия Investfunds Forum во второй половине мая.