Сбербанк профинансирует строительство ЖК VERY на Ботанической улице от ГК "Основа"

Москва, 25 мая. Сбербанк открыл ГК "Основа" кредитную линию в объеме 16,481 млрд рублей для строительства семейного эко-квартала бизнес-класса VERY с широким набором инфраструктуры на севере Москвы, в 20 м от Большого Ботанического сада.

По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, денежные средства компания направит на строительство жилого комплекса с детским садом, спортивным комплексом с бассейном и двухуровневым благоустройством, который расположится на территории бывшей гостиницы "Останкино" на участке 2,89 га, на стыке Главного и Малого Ботанического сада в столичном районе Марфино.

"Сбербанк - один из наших ключевых стратегических партнеров по реализации девелоперских проектов компании в России. Это первый банк, где мы получили проектное финансирование еще до обязательного перехода девелоперов на эскроу-счета. Финансовая поддержка крупнейшего банка страны позволит нам возвести проект на максимально качественном уровне и в строгом соответствии с уникальной разработанной концепцией", - рассказал Александр Ручьев.

"Это седьмой по счету проект жилищного строительства ГК "Основа", профинансированный Сбербанком. Все проекты застройщика предусматривают не только возведение комфортного жилья, но и социальной инфраструктуры. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу, что гарантирует будущим жильцам надёжность и безопасность сделки по приобретению квартир", - отметил вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

Семейный эко-квартал VERY возводится по архитектурному проекту известного российского проектного бюро АПЕКС, который воплощает в себе принципы эко-архитектуры, где в центре дизайна и планирования находится природа. В проекте, расположенном в окружении более чем 600 га парковых и прогулочных зон, под здания будет отдано лишь 23% участка, а на оставшихся 77% территории будет организован уникальный двухуровневый двор-парк с парящим мостом, центральной площадью с фонтаном, пятью детскими и двумя спортивными площадками. В рамках озеленения только на территории проекта будет высажено долее 1 тыс. деревьев, включая крупномеры, и кустарников.

Всего в рамках VERY будет построено четыре жилых дома высотой 31 этаж, где на первых этажах планируется размещение социально и общественно значимой инфраструктуры. Жилой комплекс также будет включать встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус, а также отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном - первый спортивный центр такого уровня в районе Марфино.

В эко-квартале запроектировано 1456 квартир разнообразных планировочных решений: от функциональных студий до просторных пятикомнатных квартир. Высота потолков достигает 3,2 м, а в каждой квартире предусмотрены огромные панорамные окна в пол высотой 2,46 м. При этом 85% квартир в ЖК VERY будут видовыми - с уникальными видами на Главный Ботанический сад, Малый Ботанический сад (Питомник Главного Ботанического сада) и город. На -1 уровне расположится подземный паркинг на 631 машиноместо и 330 индивидуальных кладовых помещений.

ГК "Основа" образована в 2016 году и развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате "умный дом" в России, Чехии, Германии и Испании; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации. В девелоперском портфеле Компании на разных стадиях реализации находятся 17 жилых проектов. В Москве и Московской области это 12 проектов совокупной площадью более 700 000 м2 жилья. В управлении ГК "Основа" находится более 130 тыс. м2 коммерческой недвижимости.