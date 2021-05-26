На финале Национальной премии "Бизнес-Успех" обсудят новые возможности для бизнеса

Москва, 26 мая. В ресторанно-банкетном комплексе Golden Palace 26 мая пройдет всероссийский форум и десятый суперфинал премии "Бизнес-Успех". 30 финалистов Национальной премии "Бизнес-Успех" презентуют свои бизнес-проекты перед участниками форума и экспертным жюри. Победителей федерального финала торжественно наградят символом Премии – "Золотым домкратом", и призами для развития бизнеса.

"Сегодня "Бизнес-Успех" – не просто Премия, это экосистема поддержки и развития предпринимателей, действующая по всей стране. Ежегодно в среднем мы проводим 17 региональных этапов Премии, около 10 акселерационных программ, несколько стратегических сессий для регионов по развитию туризма, повышению инвестиционной привлекательности. Мы стараемся умножать возможности развития перспективных бизнес-проектов, укрепляя экономику России", – говорит исполнительный директор Премии Сергей Соболев.

В рамках форума с 16:30 пройдет пленарная сессия "Россия – предпринимательская страна. Время новых возможностей". С приветственным словом выступит Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, сопредседатель Попечительского совета Премии. Затем пройдут тематические экспертные выступления. В сессии примут участие владелец компании Splat Евгений Демин, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, председатель банка ПСБ Петр Фрадков, заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, глава Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Тимур Нугуманов. Эксперты обсудят новые возможности для предпринимателей, цифровизацию бизнеса, выход на глобальные рынки и развитие бизнеса в регионах.

Среди спикеров форума – представители федеральной власти и профильных структур, банков, эксперты по цифровому маркетингу, закупкам, продажам, антикризисному управлению, успешные предприниматели, победители Премии прошлых лет и партнеры мероприятия.

На форуме пройдут мастер-классы, круглые столы и дискуссионные сессии с участием таких экспертов, как Илья Кретов (eBay), Владимир Седов (Аскона), Евгений Демин (SPLAT), Владимир Якуба (бизнес-тренер), Наталия Якунина (ВКонтакте), Денис Лагутенко (международный холдинг интегрированных коммуникаций ADSbase, Forbes Council), Ярослав Бабушкин (Forbes), Василь Газизулин (TopFranchise), Вадим Лобов (Синергия), Линн Айронс (Management Training International Inc.).

На площадке будет открыта зона выставки, посвященная предпринимательству в регионах России, пройдут розыгрыши от партнеров Премии и интерактивы.

Регистрация доступна всем желающим на сайте мероприятия https://bsaward.ru/2021/final/ и через telegram-бот http://t.me/BsawardFinal2021_bot.

ТАСС – генеральный информационный партнер премии.