Программа трансформации в I квартале 2021 года принесла УГМК 2,7 млрд рублей

ТАСС, 31 мая. В УГМК подсчитали экономический эффект от реализации программы трансформации в I квартале 2021 года. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, девять предприятий УГМК совместно принесли компании дополнительно порядка 2,7 млрд рублей, перевыполнив план на 500 млн рублей. Свой вклад внесли Челябинский цинковый завод, "Сибирь-Полиметаллы", "Nova Цинк", "Кузбассразрезуголь" (филиалы Бачатский, Калтанский, Краснобродский и Талдинский), "Холдинг Кабельный Альянс" ("Электрокабель "Кольчугинский завод"), "Уралэлектромедь", Гайский ГОК, Учалинский ГОК и Среднеуральский медеплавильный завод.

"За первые три месяца текущего года коллективы предприятий разработали и успешно внедрили 237 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат. Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили дополнительные премии в размере пяти процентов от суммы достигнутого экономического эффекта. Размер премиального фонда составил 147,6 млн рублей, премированы более 6,8 тыс. работников", - сказано в сообщении.

Одну из самых внушительных с точки зрения экономического эффекта инициатив - 237,5 млн рублей - внедрили на филиале "Краснобродский угольный разрез" компании "Кузбассразрезуголь". Здесь удалось сократить простои, связанные с проведением планово-предупредительных работ. Для этого инженеры управления развития разработали два регламента: один - повышает мотивацию ремонтного персонала выполнять операции быстро и качественно, другой - оптимизирует процесс подготовки оборудования к остановке перед плановым ремонтом. Инициатива позволит увеличить фонд рабочего времени на 105 часов в год.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.