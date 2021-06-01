ТАСС, 1 июня. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников оценил ход реализации проекта парка "Притяжение" в Магнитогорске. Он является инициатором этого уникального проекта по преобразованию городского пространства в крупнейшем индустриальном центре Южного Урала.

Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства "Притяжение" реализуется на 400 га земли, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату. На осваиваемой территории будут созданы музейно-образовательный комплекс, объекты спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет "кольцо активностей". Здесь также появится искусственный водоем планируемой площадью 12 га, видовой холм и многое другое. Финальный облик парк примет в 2025 году.