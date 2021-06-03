Елена Мироненко заявила, что театры часто становятся заложниками торгов

Москва, 3 июня. 2 июня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому организации культуры наделяются правом передавать в аренду без проведения аукциона помещения предприятиям общественного питания и предприятиям, осуществляющим розничную торговлю сувенирной продукцией. Документ, инициированный Правительством РФ, вносит поправки в Закон "О защите конкуренции".

Эту новость прокомментировала новый директор Театра на Бронной Елена Мироненко: "Эта новость, которую мы ждали давно. Действительно, театрально-зрелищные учреждения становятся заложниками торгов, и зачастую попадаются недобросовестные участники рынка. А ведь театр начинается "с вешалки". Мы сейчас как раз находимся в процессе ремонтно-реставрационных работ основного здания театра на Малой Бронной. Для нас важно вернуться не только в красивый обновленный театр, но и в театр, в котором абсолютно все услуги, включая организацию общественного питания и продажи сувенирной продукции, будут оказаны на самом высоком уровне. И теперь, благодаря принятому Государственной Думой закону, мы сможем гарантировать зрителям и первоклассные сервисы. А это напрямую влияет на нашу конкурентоспособность. Кроме того, возможность передавать в аренду созданные под конкретный спектакль и более невостребованные декорации, сценическое оборудование и костюмы даст нам приток дополнительных внебюджетных средств на развитие".

Театр на Бронной сейчас - один из самых востребованных театров Москвы, на премьеры которого невозможно попасть. Буквально одна за другой выходят яркие постановки, такие, как "Благоволительницы"(18+) Микиты Ильинчика, "Бесы Достоевского" (18+) Константина Богомолова, "Бульба. Пир" (16+) Александра Молочникова и другие. Сейчас идут предпремьерные показы нового спектакля художественного руководителя театра Константина Богомолова "Дядя Лева" (12+) по пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота" (12+), а 23 июня состоится официальная премьера.