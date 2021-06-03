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Назвали первых номинантов премии "Приоритет-2021"

Всего уже подано 24 заявки от компаний из 11 российских регионов

Москва, 3 июня. На первом этапе заявки на участие в Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" (12+) подали 24 компании из 11 регионов Российской Федерации, каждая из которых является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг. Это малые, средние и градообразующие предприятия с численностью сотрудников в несколько тыс. человек.

Прием заявок на соискание премии "Приоритет -2021" стартовал в марте, второй этап конкурса завершится 1 сентября, третий - 30 октября. Номинанты каждого этапа будут активно включены в информационную кампанию, получат широкие возможности для продвижения своей продукции через пресс-центр премии. Лидеров объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "Приоритет-2021", которая состоится в ноябре в Москве.

Подводя итоги первого этапа отбора номинантов, председатель Оргкомитета премии "Приоритет-2021" Виталий Расницын отметил, что "традиционно активны предприятия по номинациям "Промышленное оборудование и приборостроение", "Военно-промышленный комплекс", "IT", "ТЭК", "Электроника и робототехника", "Химия и нефтехимия". Также повышен интерес к новым номинациям этого года "Добыча полезных ископаемых", "Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность", "Искусственный интеллект". Конечно, пандемия оказала влияние - поступают проекты из сферы медицинских технологий. Поздравляем номинантов и ждем новых участников".

С проектными работами можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Прием заявок на конкурс продолжается. Для этого необходимо заполнить заявку.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет - 2021":

•        Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига".

•        Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций".

•        Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

•        Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

•        Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.

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