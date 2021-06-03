УЭХК построит производство по переработке обедненного гексафторида урана до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК" Новоуральск) создаст до 2030 года производство по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Об этом сообщил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов в четверг в ходе пресс-тура, отвечая на вопрос ТАСС.

"Планируется построить две линии [производства по обесфториванию ОГФУ] мощностью 10 тыс. тонн в год до 2030 года. Фторсодержащие продукты, производимые на установке сегодня, востребованы на рынке, в основном российском", - сказал Белоусов.

Обедненный гексафторид уран образуется в результате обогащения урана в рамках цепочки производства ядерного топлива. С помощью установки по обесфториванию ОГФУ переводится в химически безопасное состояние - оксид обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды и использоваться для производства уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800.

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт.