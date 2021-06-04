Андрей Белоусов назвал сенсацией вхождение Башкирии в ТОП-5 нацрейтинга инвестклимата АСИ

ТАСС, 4 июня. Башкортостан занял пятую строчку Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив прошлогодние показатели на четыре позиции. Рейтинг был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики в пятницу.



"Республика Башкортостан впервые заняла пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), поднявшись с девятого места годом ранее. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономический форума (ПМЭФ-2021)", - говорится в сообщении.



Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рывок Башкирии в Нацрейтинге инвестклимата АСИ назвал сенсацией. Он положительно отозвался об опыте региона в создании института бизнес-шерифов и поручил Агентству стратегических инициатив рассмотреть опыт Башкирии в этом плане, а также отметил, что такой опыт может быть растиражирован в России.



Привлечение инвестиций в регион находится на личном контроле главы республики Радия Хабирова. Он ввел практику проведения совещаний, на которых рассматриваются инвестпроекты, учредил институт бизнес-шерифов, сопровождающих эту работу в муниципалитетах. В 2020 году руководитель Башкортостана провел 38 таких совещаний, где рассмотрены 143 инвестиционных проекта на сумму более 300 млрд рублей. "Самое важное - создание открытого диалога с бизнесом, поэтому я лично контролирую реализацию проектов, мой личный номер есть у инвесторов. Несмотря на пандемию и снижение предпринимательской активности, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%. Это говорит о жизнестойкости нашей экономики и наших правильных действиях", - приводятся в сообщении слова Хабирова.



Также правительство республики приняло три пакета мер поддержки бизнеса в условиях пандемии на общую сумму более 46 млрд рублей, сейчас усилия региона направлены на оптимизацию бизнес-процессов, связанных с мерами поддержки бизнеса, модернизацию цифровых порталов для сокращения времени предоставления услуг и повышение удобства их получения, добавили в пресс-службе.



"Все это вместе и создало вполне рабочую и комфортную атмосферу для поддержки и развития бизнеса. Ну и конечно, мы постоянно учимся у наших коллег. Учимся конкурировать с нашим добрым соседом, братской Республикой Татарстан. Мы смотрим на лучшие практики, которые есть в Москве, Московской, Белгородской, Калужской и других областях. Хочу поблагодарить всех своих коллег, глав субъектов и их управленческие команды за то, что мы вместе, очень дружно прошли этот сложный год. И ничего нам, на самом деле, не страшно", - отметил Хабиров.



Национальный рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году. Рейтинг составляется АСИ при участии ведущих деловых объединений страны.



О форуме

Петербургский международный экономический форум (6+), организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.