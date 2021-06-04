Греф: действующее правительство России отличают клиентоцентричность и цифровая платформа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Нынешнее российское правительство отличается клиентоцентричностью и цифровизацией как способом разрушить межведомственные барьеры. Такое мнение высказал председатель правления Сбербанка Герман Греф в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

"У действующего правительства есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд - история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин пришел из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали. Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры", - сказал Греф в ходе делового завтрака "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации".

Деловой завтрак прошел с участием зампредов правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Дмитрия Григоренко, Александра Новака и Марата Хуснуллина, министра финансов Антона Силуанова, министра труда и соцзащиты Антона Костякова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, модератором выступил Герман Греф.

"Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры - это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры - это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придется столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет", - сказал Греф.

Он отметил, что сегодня в стране сложилась уникальная ситуация.

"Президент России сказал: человекоцентричность - я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация Президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей Администрации Президента и Правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Все это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны", - сказал глава Сбербанка.