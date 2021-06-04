Фрадков: разработка и внедрение инноваций в ОПК напрямую зависит от господдержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ключевыми факторами при разработке и внедрении инноваций в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является государственная поддержка, а также обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках. Об этом в пятницу заявил председатель "Промсвязьбанка" (ПСБ) на деловом завтраке ПСБ, который прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



"Ключевыми факторами в деле разработки и внедрения инноваций являются господдержка, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализация проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала", - сказал Фрадков.



Он также уточнил, что важнейшей задачей для бизнеса и государства в настоящее время является поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств. "Ее успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы", - добавил Фрадков.



В свою очередь, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова в рамках делового завтрака отметила, что сегодня у высокотехнологичных компаний и предприятий из сектора ОПК есть потребность в стратегическом развитии, расширении рынков сбыта, оптимизации и масштабировании своего бизнеса. "Все это требует создания профильных программ обучения как для высокотехнологичных компаний, так и для предприятий сектора ОПК, в том числе в рамках работы на гражданских рынках", - считает Попова.



В рамках встречи Попова рассказала о стартовавшей в этом году программе "МСП: Акселератор инноваций", запущенной Корпорацией МСП совместно с "Иннопрактикой". По словам общественного омбудсмена, акселератор ориентирован на hard и soft поддержку, что сможет оказать содействие участникам программы в эффективном росте и переходе в разряд крупных компаний-единорогов. "Подобная программа с сильным образовательным треком, на мой взгляд, была бы востребована и предприятиями ОПК в рамках диверсификации", - добавила она.