Ученые создают уникальный материал для решения экологических проблем промышленных городов

Челябинск, 9 июня. Наиболее эффективный метод очистки газов - каталитический, однако сами катализаторы стоят дорого. Аспирант Южно-Уральского государственного университета Ксения Павлова сейчас работает над веществами, эффективность которых будет выше, а цена ниже.

"Изменяя температурные интервалы термической обработки и изотермической выдержки в специальных условиях, мы получили новые материалы-катализаторы с высокими значениями термической стабильности и уникальной слоистой структурой. На данный момент есть несколько вариантов химического состава материалов-катализаторов, в основе которых будет использован гексаферрит бария, а также выбрано несколько температурных режимов спекания материалов", - рассказала Ксения Павлова.

Катализаторы сохранят пористую, слоистую структуру магнетоплюмбитов, что положительно влияет на скорость процесса очистки. Поэтому, когда каталитические свойства материала будут апробированы, ученые его запатентуют.

Материал смогут использовать на металлургических и химических предприятиях, также разработка будет интересна компаниям, производящим каталитические системы.

Проект Ксении Павловой отметило жюри конкурса "УМНИК". Аспирант вошла в список победителей и получила грант в 500 тыс. рублей на развитие идеи. Благодаря победе в конкурсе в ЮУрГУ началась работа по созданию материалов-катализаторов на основе гексаферритов. Ответственный за направление - д.х.н, директор НИИ "Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии" ЮУрГУ Денис Винник.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) - это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).