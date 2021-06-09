Представители "Уральских локомотивов" обсудили с руководством ГЖД планы совместной работы

ТАСС, 9 июня. Представители завода "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) и руководства Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") обсудили в ходе рабочей встречи в Нижнем Новгороде итоги работы изготовленных предприятием электровозов 2ЭС7 на полигоне Балезино – Бабаево. Об этом сообщили в среду в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия.

"Первый для этих машин зимний период эксплуатации проходил в условиях экстремального холода, что позволило выявить и приступить к устранению "узких мест" как в работе техники, так и в обучении локомотивных бригад. Благодаря слаженной работе коллектива Горьковской дирекции тяги и специалистов завода "Уральские локомотивы" была обеспечена надежность электровозов. Коэффициенты внутренней и технической готовности за весь период эксплуатации соответствовали заданным в технических условиях величинам", - сказано в сообщении. В пресс-службе со ссылкой на первого заместителя начальника дороги Александра Процкого отметили, что "магистраль заинтересована в расширении парка локомотивов 2ЭС7". "Также он поставил перед коллективом ГЖД задачу: до конца 2021 года освоить технологию вождения локомотивами 2ЭС7 поездов весом 9000 тонн на участке Балезино – Бабаево с системой распределенного управления тормозами поезда (РУТП)", - сообщили в пресс-службе "Уральских локомотивов".

На предприятии добавили, что также на встрече специалисты "Уральских локомотивов" рассказали о перспективных проектах предприятия. "Завод находится в активной стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) над новой базовой платформой электровозов. Уже в текущем году из цехов выйдет первый грузовой электровоз постоянного тока с отечественным асинхронным приводом, в 2023 году — электровоз переменного тока. В 2024 году планируется выпустить двухсистемный электровоз для контейнерных поездов, рассчитанный на скорость 140 км/ч, который будет способен обеспечить безотцепочное ведение контейнерного поезда от Тихого океана до Балтики", - сообщили на заводе.

Там добавили, что отдельным вопросом были рассмотрены перспективы улучшения обслуживания пассажиров в Нижегородской области. "Предприятие "Уральские локомотивы" представили современные и перспективные модификации одноэтажных и двухэтажных скоростных электропоездов. Уже в текущем году РЖД планирует ввести в эксплуатацию на маршруте Москва – Нижний Новгород новые 10-вагонные поезда ЭС1П "Ласточка" повышенной комфортности. В настоящее время завершается сертификация этого поезда, который с нетерпением ждут пассажиры. Составы ЭС1П позволят существенно повысить комфорт поездок из Нижнего Новгорода в Москву. Кроме того, опыт предприятия в области разработки поездов для городских агломераций может быть использован и в разработке специальной модификации "Ласточек" для маршрута Нижегородской городской электрички", - сообщили в пресс-службе.

"Именно руководство дороги является звеном, которое, прекрасно понимая региональные особенности, способно разрабатывать стратегию развития перевозок, а машиностроители готовы, опираясь на эту стратегию, создавать инструменты ее реализации", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора по технической политике завода "Уральские локомотивы" Виталия Брексона по итогам встречи.

По его словам, сотрудничество завода "Уральские локомотивы", одного из крупнейших отечественных разработчиков и производителей подвижного состава, с Горьковской железной дорогой имеет серьезные перспективы.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия – выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.