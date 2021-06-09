В России появились "умные" биржевые фонды

Москва, 9 июня. Управляющая компания Сбер Управление Активами совместно со SberCIB запустили на Московской бирже пять инновационных биржевых смарт-фондов. Ключевая особенность "умных" фондов состоит в их персонификации в зависимости от ожиданий инвестора по уровню доходности и риска. Вложиться в "умные" фонды можно в приложении СберИнвестор или через любого российского брокера, а стоимость их паев составит 10 рублей.

Каждый из смарт-фондов соответствует определённому уровню риска:

"Сбер — консервативный смарт-фонд";

"Сбер — осторожный смарт-фонд";

"Сбер — взвешенный смарт-фонд";

"Сбер — прогрессивный смарт-фонд";

"Сбер — динамичный смарт-фонд".

В результате любой человек вне зависимости от уровня знаний о фондовом рынке сможет выбрать фонд, соответствующий его целям и уровню риска. При этом портфели фондов составлены по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Новые смарт-фонды являются биржевыми фондами (БПИФ). Они повторяют структуру специальных смарт-индексов, каждый из которых представляет собой готовый набор ценных бумаг. Они разработаны в рамках индексной платформы Sberbank CIB. Это гибридные индексы, которые включают в себя сразу несколько биржевых индексов в разном соотношении в зависимости от риск-профиля. Например, "Взвешенный Смарт Индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, на данный момент на 40% состоит из бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, на 30% — из бумаг, входящих в Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Таким образом, каждый смарт-фонд инвестирует в широкий набор ценных бумаг (от нескольких десятков до сотен), включая акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные бумаги. Ребалансировка индексов и смарт-фондов происходит ежеквартально.

"Концепция смарт-фондов подразумевает переход на принципиально иной уровень взаимодействия людей с фондовым рынком: впервые инвестиционный продукт настолько прост в понимании и удобен в использовании. Никаких сложностей и нюансов с составлением портфеля, сравнением и изучением инструментов, заботой о ребалансировке – всё это происходит внутри "умных" фондов. Для того чтобы любому человеку было наглядно понятно, какое соотношение потенциально доходности и риска в каждом фонде, мы рассчитываем три возможных сценария доходности (позитивный, нейтральный, и негативный), а также публикуем возможный диапазон снижения. Таким образом, оценить, насколько человеку подойдёт тот или иной смарт-фонд можно даже быстрее, чем в него вложиться. А сделать это можно за пару кликов в приложении СберИнвестор", - сказал Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка.

Сценарии доходности и возможное снижение

Таких сценариев три: позитивный, нейтральный (наиболее вероятный) и негативный. Они рассчитаны по историческим значениям цен активов из индекса, с которым сравниваются результаты управления биржевого ПИФа. Для расчёта сценариев используются показатели доходности на заданном временном горизонте: для нейтрального берётся медианное значение, для расчета позитивного сценария — 10% лучших показателей, для негативного — 10 % худших.

АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".