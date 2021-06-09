В январе-мае объем импорта и экспорта Китая вырос на 28,2% в годовом выражении

ТАСС, 9 июня. За первые пять месяцев 2021 года общий объем импорта и экспорта Китая составил 14,76 трлн юаней (около $2,31 трлн), увеличившись на 28,2% в годовом выражении. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ).

По данным ГТУ, объем внешней торговли страны вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем экспорта Китая за отчетный период вырос на 30,1% в годовом выражении, а объем импорта - на 25,9%.

"В январе-мае этого года объем экспорта и импорта увеличился на 23,6% и 19,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За период с января по май положительное сальдо торгового баланса выросло на 56,2% в годовом исчислении и составило 1,32 трлн юаней", - сказано в сообщении.

Согласно данным ГТУ, в течение первых пяти месяцев АСЕАН оставалась крупнейшим торговым партнером Китая, за ней следовали ЕС и США. За тот же период общий объем торговли Китая с АСЕАН, ЕС и США вырос на 29,2% , 28,7% и 41,3% соответственно.

"За январь-май 2021 года товарооборот Китая со странами вдоль "Пояса и пути" вырос на 27,4% в годовом исчислении до 4,36 трлн юаней", - уточнили в сообщении. Только в мае импорт и экспорт страны выросли на 26,9% в годовом исчислении, составив 3,14 трлн юаней. Это на 20,8% больше, чем за тот же период 2019 года.

Положительное сальдо торгового баланса в прошлом месяце сократилось на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 296 млрд юаней.

О Генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.