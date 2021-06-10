Председатель совета директоров ПАО "ММК" и гендиректор ПАО "КАМАЗ" провели рабочую встречу

ТАСС, 10 июня. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников и генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин в ходе встречи в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух компаний, включая поставки на КАМАЗ проката из инновационных импортозамещающих сталей производства ММК, а также сотрудничество по программе "II волна локализации". Об этом сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"ПАО "ММК" является ключевым поставщиком для ПАО "КАМАЗ", одного из крупнейших автопроизводителей в России. За последние пять лет доля металлопродукции ММК в общем объеме потребления ПАО "КАМАЗ" достигала 70%", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече руководителей ММК и КАМАЗа, стало сотрудничество в области импортозамещения. В настоящее время образцы новейшего проката ММК, который сможет заменить часть импортной продукции, используемой КАМАЗом, уже успешно прошли испытания в АО "НИИ Стали". По заключению специалистов, образцы, представленные ММК, удовлетворяют всем предъявляемым требованиям. Магнитогорский металлургический комбинат уже направил в адрес "КАМАЗа" опытную партию проката для проведения технологических испытаний.

Кроме того, ММК освоил производство проката с использованием специальных технологий, позволяющих увеличить сопротивление металла многоцикловой усталости. За счет этого инновационный прокат ММК может служить дольше и по своим характеристикам качественно опережает другие виды проката, представленные на рынке.

"Руководители ПАО "ММК" и ПАО "КАМАЗ", присутствовавшие на встрече, особо отметили, что по ее итогам были пролонгированы двусторонние долгосрочные контракты, основанные на формульном ценообразовании", - добавили в управлении.

Виктор Рашников и Сергей Когогин также обсудили вопросы взаимодействия между ММК и концерном "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС", производящим кабины для большегрузных автомобилей Mercedes-Benz и КАМАЗ. ММК уже сейчас производит металл, применяемый в производстве кабин кузовов грузовиков "КАМАЗ" серии K5, а благодаря реализации программы "II волна локализации" Магнитогорский металлургический комбинат сможет расширить линейку продукции и все детали кабины будут производиться из магнитогорской стали. В настоящее время часть опытных образцов необходимых видов проката уже произведена и отгружена в адрес "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС", часть находится в производстве. Успешное выполнение программы позволит снизить зависимость концерна от поставок металлопроката из-за рубежа, а также даст синергетический эффект в части взаимодействия ММК и "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС".

"Сотрудничество с ПАО "КАМАЗ" очень важно для нас, поскольку ММК позиционирует себя как лидер в поставках предприятиям автомобильной промышленности, – подчеркнул Виктор Рашников. – "КАМАЗ" – наш давний и надежный партнер, сильная компания с уверенными и прочными позициями на рынке. Мы, со своей стороны, стремимся представлять автопрому наиболее инновационную металлопродукцию, которая по своему качеству превышает зарубежные аналоги. Уверен, что наше взаимодействие с "КАМАЗом" будет только укрепляться, обеспечивая дополнительные преимущества обеим компаниям".

"ММК является одним из стратегических партнёров компании в сфере поставок металлопроката, и сегодня многолетнее успешное сотрудничество наших компаний получает новый импульс для развития. Усилия инженеров "КАМАЗа" направлены на активное развитие линейки К5 - автомобилей премиум-сегмента, поэтому важно быть уверенными в качестве металлопроката и надёжности поставщика. Благодаря реализации программы "II волна локализации" детали новой кабины будут производиться из магнитогорской стали, а это прочная основа для обеспечения высокого качества автотехники КАМАЗ поколения К5. Кроме того, при содействии партнёра компания делает ещё один шаг в направлении импортозамещения, что в современных условиях очень актуально", - приводят в управлении слова генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина.