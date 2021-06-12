Российский флаг из автомобилей собрали уральские любители ретротехники в Верхней Пышме

ТАСС, 12 июня. Белые, красные и синие ретроавтомобили выстроились в виде российского триколора на открытой площадке Музейного комплекса УГМК - художественную композицию составили в субботу из полутора десятков "Москвичей", "Жигулей" и "Волг". Их владельцы – участники традиционной выставки ретромашин из екатеринбургского клуба "Авторетро", сообщили в пресс-службе УГМК.

"В этом году свой слет владельцы ретроавтомобилей провели не в Екатеринбурге, а в Верхней Пышме. На открытой площадке собрались сегодня более 70 автомобилей, мотоциклов и мотороллеров. Выставку посвятили Дню России", - рассказали в пресс-службе.

Участники выставки состязались в конкурсах на лучшую реставрацию, лучшую сохранность и самый редкий автомобиль или мотоцикл. Самые виртуозные водители приняли участие в соревнованиях по фигурному вождению ретроавтомобилей. Для детей организовали гонки на педальных машинках производства СССР. Музыкальное сопровождение обеспечили музыканты группы "Свердловск Ретро Бэнд", состоящей из участников клуба "Авторетро". Все происходило на площади перед четырехэтажным музеем автомобильной техники УГМК. Из его экспозиции для праздничной выставки выкатили столетний Ford T, больше известный под прозвищем "Жестянка Лиззи", автомобиль скорой медицинской помощи времен СССР и два микрокара. Партнерский проект клуба и музея может перерасти в долгосрочные отношения, считают в компании.

"Опыт положительный. На выставку пришло много гостей. Я вижу здесь машины 70-х годов. Все оригинальное: двигатели, провода… Капельки краски нет чужой – все натуральное. Это, конечно, впечатляет. Здорово, что есть такие люди, которые хранят, берегут историю автомобилестроения. Я думаю, что мы продолжим взаимоотношения с клубом "Авторетро", - говорит директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

В большом количестве на выставке была представлена мототехника. Участники продемонстрировали послевоенные мотороллеры и мотовелосипеды с мотором. Также зрители смогли увидеть интересную коллекцию мотоциклов производства Ирбитского мотоциклетного завода, которому в этом году исполняется 80 лет.

Гостей и участников выставки поздравили с праздником парашютисты клуба ДОСААФ. Они десантировались прямо на выставочную площадку с флагами России и Свердловской области, рассказали в пресс-службе.