Смартфон с российской Kaspersky OS выйдет осенью – Касперский

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Смартфон на базе российской защищенной мобильной операционной системой Kaspersky OS появится осенью этого года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в кулуарах международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"Осенью этого года будет первая версия смартфона на нашей операционке", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы компании, защищенный смартфон будет использоваться в госструктурах или для управления системами, которые требуют повышенную безопасность."Это не Android, это другая вещь. То есть людям, которые его используют, понадобится иметь два телефона: один красивый, с музыкой и проч., другой - безопасный и иммунный для того, чтобы работать с конфиденциальными документами или управлять инфраструктурой", - пояснил Касперский. Он подчеркнул, что это будет готовое решение.

При этом, какие компании станут первыми пользователями нового смартфона, Касперский назвать отказался.

О тестировании смартфонов с собственной Kaspersky OS внутри компании стало известно еще в декабре 2019 года. Тогда сообщалось, что ОС может использоваться для интернета вещей, промышленности. Сейчас на российском рынке из отечественных мобильных ОС есть только "Аврора" (прежнее название Sailfish Mobile OS Rus). Планшеты на базе этой ОС, в частности, будут использоваться во Всероссийской переписи населения, которая должна состояться в сентябре этого года. "Аврору" также тестируют в РЖД на мобильных телефонах сотрудников холдинга.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.