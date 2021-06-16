Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся на площадке IT-форума в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Участники Международного IT-форума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре могут поставить вакцину от коронавируса на площадке мероприятия, сообщила ТАСС врач-терапевт пункта Олеся Цербе.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре число заболевших достигло уровня марта текущего года. 15 июня было выявлено 83 новых случая. Последний раз такое фиксировалось 18 марта, когда их число составило 85. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носил рекомендательный характер.

"Пункт работает с сегодняшнего дня, ориентировочно три дня", - сказала Цербе.

Врач отметила, что жители региона смогут поставить вторую дозу вакцины в местных больницах, а те, кто приехал из других субъектов РФ - в медучреждениях в своих регионах. Привиться могут и иностранные граждане, для этого им необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. В первые часы работы пункта успели привиться три человека.

По данным оперативного штаба региона, за период пандемии в ХМАО подтверждено более 58 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции.

О форуме

XII Международный IT-форум (18+) с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.