ХМАО намерен разработать региональные контрольные программы для югорских школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планирует вывести разработку контрольных программ для школьников на региональный уровень. По мнению властей, это снизит нагрузку с преподавателей и позволит контролировать уровень подготовки учащихся, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Соответствующее заявление сделала губернатор ХМАО Наталья Комарова в пленарной дискуссии "Трансформация системы образования: видение vs реальность" на международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который в эти дни проходит в Югре.

"У департамента образования и молодежной политики автономного округа возникла идея о замене преподавателя при формировании программ. Контрольные программы сейчас учителя каждый по своему предмету разрабатывают сами. Мы же предлагаем забрать это на уровень региона - разрабатывать региональные тестовые контрольные программы. В этом случае мы получим более достоверную оценку о реальном положении дел в том или ином классе, о том или ином преподавателей. Это позволит при необходимости скорректировать образовательную программу", - цитируют в департаменте слова Комаровой.

По ее словам, приведенным в сообщении, реализация этой инициативы снизит нагрузку с преподавателей и даст им возможность больше времени уделять образовательным программам. Кроме того, перед регионом стоит задача внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс по отдельным предметам. Комарова отметила, что этого можно добиться "за счет наполнения баз данных для использования цифровых тренажеров при освоении учебных предметов, подготовке к контрольным срезам, выпускным экзаменам, олимпиадам, конкурсам".

Комарова рассказала, что воплощение такой работы возможно на базе созданной в регионе в 2019 году цифровой образовательной платформы ГИС "Образование Югры", которая объединяет сразу несколько автоматизированных систем, полезных для школьников. На базе этой платформы в регионе создан ситуационный центр управления образованием для оперативной корректировки процесса обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. Эти возможности позволяют сопровождать каждого ребенка индивидуально и сохранить высокий уровень образования школьников в условиях пандемии. Кроме того, внедрение платформы "Образование Югры" уже помогло интегрировать результаты учеников по программам дополнительного и основного общего образования при формировании их портфолио.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.