В Петербурге 9 и 10 сентября пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Москва, 21 июня. 9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend (18+). Программа состоит из двух дней деловой программы и вечернего мероприятия - церемонии награждения победителей премии в области связей с общественностью PROBА Awards (18+).

Baltic Weekend ежегодно собирает более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума - поддерживать и развивать коммуникационный рынок. Формат форума - faces & cases предполагает выступления ключевых фигур паблик рилейшнз с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров прошлых лет Андрей Себрант (Яндекс), Сергей Минаев (Esquire), Александр Ивлев (Ernst & Young), Елена Кохановская (МТС), Мария Захарова (МИД РФ), Владимир Залужский (Северсталь), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Александр Дыбаль (Газпром нефть), Юрий Дудь (видеоблогер), Олег Салагай (Министерство здравоохранения РФ) и другие.

Основные темы форума:

Устойчивое развитие бизнеса;

Влияние бизнеса на развитие регионов присутствия;

Пиар первого лица;

Цифровая трансформация бизнеса;

Инфлюенс-кампании и поялвение нового вида инфлюенсеров;

Тренды и новые решения MarTech.

"За 21 год Baltic Weekend уже стал не просто форумом и сформировавшимся брендом, а полноценным сообществом единомышленников. Единомышленников неравнодушных и заинтересованных в ежедневном развитии коммуникационного рынка. Ежегодно мы обсуждаем актуальные темы и яркие кейсы за последний и текущий год. И этот год не станет исключением. Именно поэтому в деловой программе представлены те темы, без которых невозможно сейчас представить информационную повестку и рабочие будни практически любого коммуникатора", - отмечает продюсер форума Анна Бушланова.

Кроме того, 9 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBА Awards 2021.

Baltic Weekend - это уникальная площадка для диалога и нетворкинга между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций.

Регистрация на форум открыта до 20 августа.

ТАСС - генеральный информационный партнер.