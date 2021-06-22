На форуме InfoSpace 2021 обсудят динамику развития инноваций в России

Москва, 22 июня. В Центре цифрового лидерства на ежегодном деловом XII форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 (18+) обсудят роль бизнеса в цифровой трансформации экономики. Среди ключевых тем мероприятия: взаимодействие власти, науки и бизнеса в инновационном процессе и реализации задач, обозначенных президентом в послании от 21 апреля 2021 года; государственная поддержка инновационного предпринимательства; реализация национального проекта "Цифровая экономика", стимулирование спроса на российские технологии; создание высокодоходного рынка бизнес-акселерации в России. Модератором пленарного заседания выступит Денис Борисович Кравченко, депутат государственной думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста".
На пленарном заседании форума "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса" планируется участие следующих спикеров:
- Министр экономического развития Российской Федерации, Максим Геннадьевич Решетников;
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ирек Энварович Файзуллин;
- Заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации, Максим Викторович Паршин;
- Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Сергей Николаевич Катырин;
- Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации "Роскосмос", Юрий Матэвич Урличич;
- Губернатор Орловской области, Андрей Евгеньевич Клычков;
- Директор по цифровой Трансформации Госкорпорации Ростех, Петросян Рачик Ашотович;
- Генеральный директор АО "Корпорация "МСП", Исаевич Александр Игоревич;
- Губернатор Орловской области, Клычков Андрей Евгеньевич;
- Солнцева Екатерина Борисовна Директор по цифровизации Государственной корпорации по атомной энергии ГК "Росатом".
Основные тематические блоки мероприятия: инновационный, инвестиционный, энергетический, экологический, медицинский, сельскохозяйственный.
Пленарное заседание "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса";
Деловая программа состоит из сессий, где будут обсуждаться темы:
- Цифровизация агропромышленного комплекса
- Трансформация российского здравоохранения
- Цифровая трансформация энергетики
- Инновации в решении экологических проблем
- Искусственный интеллект в различных отраслях
- Новые технологии добычи и переработки
- Инновационные технологии для производства
и др.
Подробная программа представлена здесь.
Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель Форума – расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
Место проведения: Центр Цифрового Лидерства, г. Москва, Космодамианская набережная 52/7.
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