На форуме InfoSpace 2021 обсудят динамику развития инноваций в России

Москва, 22 июня. В Центре цифрового лидерства на ежегодном деловом XII форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 (18+) обсудят роль бизнеса в цифровой трансформации экономики. Среди ключевых тем мероприятия: взаимодействие власти, науки и бизнеса в инновационном процессе и реализации задач, обозначенных президентом в послании от 21 апреля 2021 года; государственная поддержка инновационного предпринимательства; реализация национального проекта "Цифровая экономика", стимулирование спроса на российские технологии; создание высокодоходного рынка бизнес-акселерации в России. Модератором пленарного заседания выступит Денис Борисович Кравченко, депутат государственной думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста".

На пленарном заседании форума "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса" планируется участие следующих спикеров:

Министр экономического развития Российской Федерации, Максим Геннадьевич Решетников;

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ирек Энварович Файзуллин;

Заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации, Максим Викторович Паршин;

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Сергей Николаевич Катырин;

Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации "Роскосмос", Юрий Матэвич Урличич;

Губернатор Орловской области, Андрей Евгеньевич Клычков;

Директор по цифровой Трансформации Госкорпорации Ростех, Петросян Рачик Ашотович;

Генеральный директор АО "Корпорация "МСП", Исаевич Александр Игоревич;

Губернатор Орловской области, Клычков Андрей Евгеньевич;

Солнцева Екатерина Борисовна Директор по цифровизации Государственной корпорации по атомной энергии ГК "Росатом".

Основные тематические блоки мероприятия: инновационный, инвестиционный, энергетический, экологический, медицинский, сельскохозяйственный.

В программе мероприятия:

Пленарное заседание "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса";

Деловая программа состоит из сессий, где будут обсуждаться темы:

Цифровизация агропромышленного комплекса

Трансформация российского здравоохранения

Цифровая трансформация энергетики

Инновации в решении экологических проблем

Искусственный интеллект в различных отраслях

Новые технологии добычи и переработки

Инновационные технологии для производства

и др.

Подробная программа представлена здесь.

Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель Форума – расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Место проведения: Центр Цифрового Лидерства, г. Москва, Космодамианская набережная 52/7.

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