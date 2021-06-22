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На форуме InfoSpace 2021 обсудят динамику развития инноваций в России

Цель форума – расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества
© Пресс-служба форума InfoSpace

Москва, 22 июня. В Центре цифрового лидерства на ежегодном деловом XII форуме инновационных технологий InfoSpace 2021 (18+) обсудят роль бизнеса в цифровой трансформации экономики. Среди ключевых тем мероприятия: взаимодействие власти, науки и бизнеса в инновационном процессе и реализации задач, обозначенных президентом в послании от 21 апреля 2021 года; государственная поддержка инновационного предпринимательства; реализация национального проекта "Цифровая экономика", стимулирование спроса на российские технологии; создание высокодоходного рынка бизнес-акселерации в России. Модератором пленарного заседания выступит Денис Борисович Кравченко, депутат государственной думы, федеральный координатор проекта "Локомотивы роста".

На пленарном заседании форума "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса" планируется участие следующих спикеров:

  • Министр экономического развития Российской Федерации,  Максим Геннадьевич Решетников;
  • Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ирек Энварович Файзуллин;
  • Заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации, Максим Викторович Паршин;
  • Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Сергей Николаевич Катырин; 
  • Первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации "Роскосмос", Юрий Матэвич Урличич;
  • Губернатор Орловской области, Андрей Евгеньевич Клычков;
  • Директор по цифровой Трансформации Госкорпорации Ростех, Петросян Рачик Ашотович;
  • Генеральный директор АО "Корпорация "МСП", Исаевич Александр Игоревич;
  • Губернатор Орловской области, Клычков Андрей Евгеньевич;
  • Солнцева Екатерина Борисовна Директор по цифровизации Государственной корпорации по атомной энергии ГК "Росатом".

Основные тематические блоки мероприятия: инновационный, инвестиционный, энергетический, экологический, медицинский, сельскохозяйственный.

В программе мероприятия

Пленарное заседание "Цифровая трансформация экономики. Роль бизнеса";

Деловая программа состоит из сессий, где будут обсуждаться темы:

  • Цифровизация агропромышленного комплекса
  • Трансформация российского здравоохранения
  • Цифровая трансформация энергетики
  • Инновации в решении экологических проблем
  • Искусственный интеллект в различных отраслях
  • Новые технологии добычи и переработки
  • Инновационные технологии для производства

и др.

Подробная программа представлена здесь.

Форум InfoSpace выступает авторитетной диалоговой площадкой для совместного поиска государством, бизнесом и научным сообществом конструктивных решений в области формирования благоприятного инновационного климата. Цель Форума – расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, российского бизнеса и зарубежных компаний, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Место проведения: Центр Цифрового Лидерства, г. Москва, Космодамианская набережная 52/7.

Для аккредитации прессы и по вопросам инфопартнерства необходимо обращаться:

pr@forum-infospace.ru

+7 916 395-64-35 

Пресс-центр, Александра

Возрастная категория 18+

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