Продолжается прием заявок на юбилейную премию "Импульс добра"

Москва, 24 июня. Осталась неделя до окончания приема заявок на всероссийскую премию "Импульс добра" (16+), присуждаемую Фондом "Наше будущее" за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Прием заявок на участие в премии продолжится до 1 июля 2021 года на сайте.

В 2021 году премия отмечает юбилей. Всего за это время в оргкомитет премии поступило 1843 заявки из 81 региона РФ, было награждено 89 лауреатов из числа социальных предпринимателей, представителей общественных организаций, руководителей государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательных учреждений.

"Спустя месяц после начала приема заявок мы видим высокий интерес со стороны партнеров и номинантов конкурсного отбора, что позволяет уверенно двигаться к нашей цели - определение и поощрение общественных деятелей, вносящих неоспоримый вклад в развитие социального предпринимательства, и популяризация этого направления в России", - прокомментировала Директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

В этом году наградят лауреатов за личный вклад в развитие социального предпринимательства, за системный подход, за лучшую образовательную, корпоративную и региональную программы, а также за лучший импакт-проект. Отдельная номинация будет посвящена теме освещения социального предпринимательства в информационном пространстве. Призовой фонд Премии составит 2 480 000 рублей.

Победители в семи номинациях будут определены 7 октября на церемонии награждения в Москве.

ТАСС - генеральный информационный партнер.