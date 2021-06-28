Двухсистемный 10-вагонный электропоезд "Ласточка" получил сертификат соответствия

ТАСС. 28 июня. Завод "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) на новый продукт - двухсистемный электропоезд "Ласточка" ЭС1П в 10-вагонном исполнении. Документ будет действовать в течение пяти лет, сообщили в понедельник в пресс-службе уральского машиностроительного предприятия.

"Сертификационные и приемочные испытания десятивагонного электропоезда ЭС1П №024 длились три месяца и прошли успешно. Проверка работы электрооборудования, систем управления поезда, кондиционирования вагонов проходила на территории завода-производителя, ходовые испытания проводились на путях общего пользования Свердловской железной дороги. В ходе испытаний были подтверждены соответствие комплектации поезда техническому заданию заказчика, а также целесообразность внесенных в конструкцию изменений", - сказано в сообщении.

Новая версия скоростного электропоезда "Ласточка" создана на заводе в текущем году. Состав спроектирован на базе поезда ЭС1П, предназначенного для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 км по путям, электрифицированным как постоянным, так и переменным током. Поезд разрабатывался с учетом опыта эксплуатации "Ласточек" предыдущих поколений на одном из самых популярных пассажирских маршрутов Москва - Нижний Новгород.

"Для увеличения длины поезда до 10 вагонов наши специалисты внесли в конструкцию и систему управления поездом ряд изменений. Включение промежуточных моторных вагонов в центре состава позволяет перевозчику отказаться от сцепки двух пятивагонных "Ласточек", которая практикуется на наиболее загруженных межрегиональных маршрутах. Теперь пассажиры и поездная бригада смогут свободно перемещаться по всей длине состава из одного вагона в другой", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

В 10-вагонном электропоезде ЭС1П впервые применен новый тип сидений как в бизнес-классе, так и в классе "турист". Теперь у кресел можно менять не только положение подушки сидения, но и угол наклона спинки, что создает повышенный комфорт при длительных путешествиях. Все сидения оборудованы розетками и USB-портами. В новой "Ласточке" 727 мест, в том числе два для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров в межрегиональных поездках в составе предусмотрено 11 туалетных кабинок.

Составы ЭС1П повышенной длины и комфортности востребованы на сети РЖД - до конца текущего года на заводе будет изготовлено семь "Ласточек" нового формата, которые заменят сцепленные электропоезда на популярных у пассажиров маршрутах.

О предприятии

"Уральские локомотивы" специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.