Власти Смоленской области планируют поощрять привившихся от COVID-19 местных жителей

СМОЛЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил местным властям изучить опыт других российских регионов, где уже проработаны механизмы поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного правительства.

"Я дал поручение изучить опыт других российских регионов, где уже приняты аналогичные меры, и проработать механизмы поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19", — цитирует пресс-служба слова Островского.

Губернатор также напомнил, что в настоящее время обязательную вакцинацию от короновируса должны пройти сотрудники предприятий торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, сферы услуг, спорта, организаций социального обслуживания населения. "Прошу отнестись к данному решению с пониманием. Это исключительно вынужденная мера, призванная, прежде всего, создать условия для защиты населения. Единственный инструмент, который позволит нам побороть распространение коронавируса, – это массовая вакцинация", — пояснил Островский, слова которого приводит пресс-служба.

Он также уточнил, что местные власти пока готовят обращение в Минздрав РФ с просьбой увеличить поставки доз препаратов в регион, чтобы обеспечить необходимый резерв и привить всех граждан, нуждающихся в вакцинации.

По данным оперштаба на 28 июня, в Смоленской области с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 34 061 случаев заражения коронавирусом, в том числе 231 — за последние сутки. Выздоровели 31 357 человек, 1 108 пациентов умерли.