"Газпром трансгаз Екатеринбург" принял участие в масштабных комплексах плановых работ

ТАСС, 29 июня. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" приняло участие в двух в двух масштабных комплексах плановых работ. Как сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, в июне филиалы ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург из Курганской, Челябинской и Свердловской областей последовательно приняли участие в двух общегазпромовских комплексах планово-профилактических работ (ППР): "Сургутский - 1" и "Сургутский - 2".

В службе отметили, что комплексы ППР ежегодно проходят по важнейшим и самым загруженным газотранспортным магистралям страны. На всем их протяжении или на отдельных участках перекачка газа на краткое время приостанавливается, чтобы дочерние общества ПАО "Газпром" смогли провести работы по техническому обслуживанию и ремонту основного оборудования. Сургутские комплексы охватывают огромную территорию от газовых месторождений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до газопроводов в центральной и южной части страны, включая российский участок подводной трансчерноморской магистрали "Турецкий поток".

"В зоне ответственности ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Сургутские комплексы ППР охватывают газотранспортный коридор, образованный магистральными газопроводами "Комсомольское - Челябинск" и "Уренгой - Челябинск - Петровск" диаметром 1420 мм. Эти трассы являются основными каналами поставки северного газа для нужд Курганской, Челябинской, части Свердловской и Оренбургской областей. В Зауралье их обслуживают Шадринское и Далматовское линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), а на Южном Урале - Челябинское ЛПУМГ", - сказано в сообщении.

В 2021 году в рамках комплексов ППР прошли крупные ремонты линейной части в Шадринском и Челябинском ЛПУМГ. В них также приняли участие три управления аварийно-восстановительных работ из Первоуральска, Челябинска и Магнитогорска, транспортники и Управление связи. Так, в Шадринском ЛПУМГ заменили кран на перемычке диаметром 1 тыс. мм между двумя магистралями. Челябинцы и магнитогорцы во взаимодействии с коллегами из ООО "Газпром трансгаз Уфа" провели комплекс работ на участке магистрального газопровода "Уренгой - Челябинск -Петровск". Они заменили несколько труб и катушек, на которых при проведении внутритрубной дефектоскопии (ВТД) были обнаружены коррозионные повреждения.

Кроме того, работники Шатровской и Далматовской компрессорных станций (КС) (Шадринское и Далматовское ЛПУМГ, соответственно) в ходе двух комплексов ППР выполнили регламентные работы на оборудовании КС. Они проверили надежность электросетей, систем автоматики и телемеханики, а также провели осмотр и очистку внутренних полостей аппаратов очистки газа - скрубберов и пылеуловителей.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.